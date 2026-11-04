Tutti gli annunci Star Comics a Lucca Comics & Games 2026.

Comunicato stampa

Ecco alcune delle più interessanti novità annunciate da Star Comics a Lucca Comics & Games 2026.

KISEIJU FULL COLOR EDITION

di Hitoshi Iwaaki

8 volumi, concluso

In una notte apparentemente tranquilla, degli strani esseri giungono sulla terra direttamente dal cielo. Piccoli come una palla da tennis, si rivelano simili a vermi, ma sono in realtà parassiti. Il loro obiettivo? Infestare gli esseri umani e nutrirsene. Shinichi, un ragazzo qualunque, scampa all’attacco diretto di uno di questi per puro caso, ma il parassita finisce per infestare la sua mano! Come verrà stravolta la sua vita da questa forzata convivenza? Per la prima volta in Italia un’edizione interamente a colori, in otto volumi, che celebra il capolavoro tanto inquietante quanto mozzafiato del sensei Hitoshi Iwaaki, vincitore del Kodansha Manga Award nel 1993. La celebre serie animata è disponibile su Netflix!

NEKOMAJIN

NEW EDITION & ULTIMATE EDITION

di Akira Toriyama

volume unico

A grande, grandissima richiesta torna sugli scaffali Nekomajin, fra i capolavori iconici firmati dal sensei Akira Toriyama!

Protagonista è un’enigmatica e spensierata creatura magica, dotata di poteri straordinari ma con un’attitudine del tutto imprevedibile. Tra malintenzionati da sconfiggere e bizzarri guai quotidiani, questo simpatico “gatto” si ritrova a risolvere le situazioni più assurde, trasformando ogni scontro in una pura gag firmata dal maestro del manga.

Una divertentissima raccolta di storie brevi che racchiude l’intero universo del personaggio: da Nekomajin a Nekomajin Mike, fino alla celebre parodia Nekomajin Z, dove le avventure si intrecciano in modo esilarante con DRAGON BALL!

Nekomajin sarà disponibile in due edizioni: NEW EDITION, in formato brossurato 11,5×17,5 con alette, perfetta per i nuovi lettori, e l’ULTIMATE EDITON, edizione di pregio cartonata con sovraccoperta, in formato 15×21 cm, arricchita di pagine a colori, dedicata a tutti i fan.

CHILDHOOD FRIEND COMPLEX

di EUNHI

5 volumi, in corso

Ha-neul e Mincheol sono amici d’infanzia inseparabili che hanno stretto un patto di ferro: tra loro non dovrà mai scattare l’attrazione romantica. Eppure, una serie di eventi del tutto inaspettati finisce per sconvolgere i loro equilibri, portando il loro rapporto su un terreno del tutto nuovo e inesplorato. Man mano che la situazione sfugge al loro controllo, le certezze del passato iniziano a vacillare… Riusciranno Ha-neul e Mincheol a mantenere la promessa di restare solo amici, o dovranno rassegnarsi al fatto che l’amore ha piani ben diversi per loro?

Arriva finalmente in Italia la serie romance spicy che ha spopolato su WEBTOON!

MÄRCHEN CROWN

di Aka Akasaka, Aoi Kujira e Azychika

5 vol., in corso

Rapunzel è una ragazza che vive in un’alta torre che si erge nel cuore della foresta. Un giorno, un ragazzo di nome Mikel giunge lì per caso e, desideroso di mostrarle il mondo esterno che tanto sogna, la porta via con sé e la conduce al proprio villaggio. Ma ciò che Rapunzel vede una volta arrivata lì sconvolgerà per sempre la sua esistenza! La storia del più grande amore di sempre, raccontata attraverso i vari “principi e principesse” reinterpretati in chiave dark dagli acclamati autori di OSHI NO KO, KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR e RECORD OF RAGNAROK. Qual è la strada per raggiungere il “vissero felici e contenti”?

SEVEN SUNDAYS

di Charyeok

2 vol., concluso

Taeyang non avrebbe mai pensato di rivedere Jiwan, il suo primo amore, svanito nel nulla anni prima senza spiegazioni. L’occasione si presenta quando, dopo un’eroica impresa come pompiere, Taeyang viene invitato come ospite nell’emittente televisiva in cui lavora proprio Jiwan. Ma niente avrebbe potuto prepararlo ad una sconvolgente verità: Jiwan ha un figlio che porta il suo stesso nome e la cui età coincide perfettamente con il momento della loro rottura! Ricomposti i pezzi del puzzle, Taeyang sa esattamente cosa fare. La sua richiesta? Vedersi sette domeniche insieme per recuperare tutto il tempo perduto!

Riuscirà Jiwan a resistere alla carica del suo mai

dimenticato ex, o questi sette giorni riaccenderanno la fiamma del passato?

MUSHISHI NEW EDITION

di Yuki Urushibara

5 vol., concluso

“Questo mondo pullula di una vita a noi sconosciuta…”

Dalle abili mani di Yuki Urushibara ritorna in una nuova edizione l’enigmatico Mushishi, il cacciatore di mushi: entità primordiali che non appartengono né al regno animale né a quello vegetale. Protagonista delle vicende è Ginko, un misterioso uomo senza passato che ha il potere di entrare in contatto con degli insetti-spirito, i mushi, che spesso interagiscono con gli umani causando diversi problemi. Grazie alle sue particolari capacità, Ginko sarà in grado di aiutare le persone a liberarsi da queste creature?

Nato sulle pagine della celebre rivista di manga Afternoon e vincitore dell’Excellence Prize al Japan Media Arts Festival e del Kodansha Manga Award, questa storia sognante è un capolavoro assoluto per tutti i cultori del folklore e delle atmosfere tradizionali giapponesi!

FUTARIJIME ROMANTIC

di Chihiro Kanisawa

3 vol., concluso

Da quando all’asilo ha dato il suo primo bacio, Kumamori sogna di vivere una grande storia d’amore. Ma al secondo anno delle superiori, quello che sembra essere un incontro dettato dal destino si rivela qualcosa di davvero inaspettato: il ragazzo che ha davanti, Tajima Kyohei, ha lo stesso nome e cognome di chi le ha rubato il primo bacio… peccato che si tratti di una persona completamente diversa dal suo primo amore! Freddo e incredibilmente schietto, Tajima non fa che contraddire Kumamori in tutto e per tutto. Eppure, dietro quell’atteggiamento distaccato si nasconde un lato sorprendentemente gentile…

È proprio vero che gli opposti si attraggono? Una storia d’amore dolce tra due personalità completamente agli antipodi!

COTTON STAR – WATA NO KUNIHOSHI – BOX

di Yumiko Oshima

2 vol., concluso

Abbandonata e raccolta dalla famiglia Suwano, Chibi-Neko è una piccola gattina convinta di essere una bambina. A prendersene cura è Tokio, un ragazzo incerto sul proprio futuro, ma del quale lei si innamora perdutamente, tanto da volerlo sposare un giorno.

Ma può davvero una gattina trasformarsi in una ragazza? E cosa accadrà quando Chibi-Neko scoprirà che il mondo degli esseri umani non è quello che immaginava?

Una delicata e commovente storia al confine tra sogno e realtà, firmata da una delle grandi maestre dello shojo manga e vincitrice, nel 1979, del Kodansha Manga Award!

Come per altri grandi classici targati Star Comics, la serie avrà albi di grande formato, 15×21 cm, con sovraccoperta e quasi 500 pagine. I due volumi che compongono l’opera arriveranno per la prima volta in Italia all’interno di un prezioso cofanetto da collezione.



F THE TRIBUTE – FUJIKO F. FUJIO TRIBUTE AND ORIGINAL ANTHOLOGY

AA.VV.

Volume unico

Che cosa accomuna i più importanti maestri del manga contemporaneo? Un’impronta indelebile e un processo creativo condiviso: la lezione immortale di Fujiko F. Fujio.

In questo volume straordinario, sedici tra i più grandi nomi del fumetto giapponese odierno, tra cui Inio Asano (Buonanotte, Punpun), Hiroya Oku (Gantz), Tsubasa Yamaguchi (Blue Period), Misaki Takamatsu (Skip & Loafer) e Keigo Shinzo (Hirayasumi), si riuniscono per celebrare l’opera e l’eredità del papà di DORAEMON.

L’opera racchiude sedici eccezionali storie tributo, di cui otto completamente inedite, dove ciascun mangaka reinterpreta con il proprio stile inconfondibile i grandi classici di Fujiko F. Fujio. Al tempo stesso, il volume propone un’inestimabile antologia dei capolavori originali del sensei, selezionati personalmente dagli stessi autori come i loro racconti più amati e formativi e un ricco apparato di interviste esclusive che esplorano l’impatto del maestro sul fumetto di ieri e di oggi.

Un’opera da collezione fondamentale per chiunque ami la storia del fumetto giapponese, le sue radici e il suo futuro!

ASCHEN

di Matteo Filippi e Zanuse

Orfana e nullatenente, la piccola Elis sopravvive nei secoli bui cercando calore presso le stesse pire dove eretici e “streghe” vengono messi al rogo, con l’unica compagnia di una capretta. Ma quando la crudeltà del mondo diventa insostenibile, un patto inatteso le dona il potere di cambiare quello stesso mondo. Ogni azione ha però delle conseguenze… e a volte possono essere inimmaginabili!

La dolcezza e l’incanto delle magical girls si scontra con la ferocia e la corruzione di un fantamedioevo oscuro e brutale in un’opera assolutamente unica e sconvolgente. Attenti a ciò che desiderate…