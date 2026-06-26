Spider-Man: Brand New Day – Il secondo trailer del film frantuma altri record

Il secondo trailer della pellicola con protagonista Tom Holland, diffuso pochi giorni fa, è diventato il secondo più visto di sempre con 590.8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana di lancio.
Lo scrive il sito Deadline riportando i dati di WaveMatrix, società specializzata nel monitoraggio delle campagne marketing nel settore dell’intrattenimento. Il primo trailer aveva invece superato il miliardo di visualizzazioni in appena quattro giorni.
La pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton, sarà nelle sale il prossimo 29 luglio.