Spider-Man: Brand New Day – Il secondo trailer del film frantuma altri record

26 Giugno 2026
di
Nuovo record per la pellicola Marvel/Sony.
Brandnewday mj spiderman

Il secondo trailer della pellicola con protagonista Tom Holland, diffuso pochi giorni fa, è diventato il secondo più visto di sempre con 590.8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana di lancio.

Lo scrive il sito Deadline riportando i dati di WaveMatrix, società specializzata nel monitoraggio delle campagne marketing nel settore dell’intrattenimento. Il primo trailer aveva invece superato il miliardo di visualizzazioni in appena quattro giorni.

La pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton, sarà nelle sale il prossimo 29 luglio.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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