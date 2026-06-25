Sex Criminals: Ayden Mayeri e Ashleigh Cummings nel cast della serie Prime Video

Deadline informa che le attrici Ayden Mayeri e Ashleigh Cummings sono entrate a fare parte del cast di Sex Criminals, l’adattamento per Prime Video della omonima serie targata Image Comics.
La Mayeri sarà un personaggio regolare, mentre la Cummings interpreterà il ruolo di un personaggio ricorrente con l’opzione per diventare “regular” nell’eventualità di una seconda stagione.
Le due attrici affiancheranno i protagonisti Imogen Poots (Suze) e John Reynolds (Jon). La serie narra di una ragazza e un uomo che possiedono entrambi la stessa abilità, ovvero riuscire a fermare il tempo quando hanno rapporti sessuali. I due useranno questa abilità insieme per rapinare banche.
Secondo il sito, Mayeri sarà Rachel, migliore amica della protagonista sin dalla scuola media, mentre la Cummings sarà Charlene, sorella di Jon.