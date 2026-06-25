Sex Criminals: Ayden Mayeri e Ashleigh Cummings nel cast della serie Prime Video

25 Giugno 2026
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Si allarga il cast della serie Prime Video basata sul fumetto Image Comics.
Sexcriminals cast

Deadline informa che le attrici Ayden Mayeri e Ashleigh Cummings sono entrate a fare parte del cast di Sex Criminals, l’adattamento per Prime Video della omonima serie targata Image Comics.

La Mayeri sarà un personaggio regolare, mentre la Cummings interpreterà il ruolo di un personaggio ricorrente con l’opzione per diventare “regular” nell’eventualità di una seconda stagione.

Le due attrici affiancheranno i protagonisti Imogen Poots (Suze) e John Reynolds (Jon). La serie narra di una ragazza e un uomo che possiedono entrambi la stessa abilità, ovvero riuscire a fermare il tempo quando hanno rapporti sessuali. I due useranno questa abilità insieme per rapinare banche.

Secondo il sito, Mayeri sarà Rachel, migliore amica della protagonista sin dalla scuola media, mentre la Cummings sarà Charlene, sorella di Jon.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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