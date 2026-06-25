Annecy: Warner Bros. Animation e DC Studios svelano nuove serie animate

25 Giugno 2026
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Tra i nuovi progetti un adattamento animato di Absolute Batman di Scott Snyder.
Absolute batman

Al Festival dell’animazione di Annecy, Warner Bros. Animation e DC Studios hanno annunciato alcune nuove serie animate in lavorazione., tra cui un adattamento di Absolute Batman di Scott Snyder e Nick Dragotta.

Annunciata anche una serie animata per adulti dal titolo Joker: Laugh Riot con protagonista il villain di Batman, e una ancora senza titolo incentrata sul super-cane Krypto.

Snyder sarà produttore esecutivo e showrunner dello show basato su Absolute Batman, con Dragotta anch’esso coinvolto in qualità di produttore.

Joker: Laugh Riot vedrà il coinvolgimento come produttore esecutivo di Jim Krieg e sarà diretta da Yasuhuro Aoki. Il progetto vedrà il letale criminale affrontare una crisi esistenziale quando Batman viene ucciso.

Prodotta da C.H. Greenblatt, la serie ancora senza titolo su Krypto vedrà il super-cane unirsi a una banda di aspiranti criminali disadattati che vivono nel quartiere. Mentre li segue in disavventure e piani mal congegnati, la natura pura di Krypto finisce lentamente per redimerli, che lo vogliano o no.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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