Annecy: Warner Bros. Animation e DC Studios svelano nuove serie animate

Al Festival dell’animazione di Annecy, Warner Bros. Animation e DC Studios hanno annunciato alcune nuove serie animate in lavorazione., tra cui un adattamento di Absolute Batman di Scott Snyder e Nick Dragotta.
Annunciata anche una serie animata per adulti dal titolo Joker: Laugh Riot con protagonista il villain di Batman, e una ancora senza titolo incentrata sul super-cane Krypto.
Snyder sarà produttore esecutivo e showrunner dello show basato su Absolute Batman, con Dragotta anch’esso coinvolto in qualità di produttore.
Joker: Laugh Riot vedrà il coinvolgimento come produttore esecutivo di Jim Krieg e sarà diretta da Yasuhuro Aoki. Il progetto vedrà il letale criminale affrontare una crisi esistenziale quando Batman viene ucciso.
Prodotta da C.H. Greenblatt, la serie ancora senza titolo su Krypto vedrà il super-cane unirsi a una banda di aspiranti criminali disadattati che vivono nel quartiere. Mentre li segue in disavventure e piani mal congegnati, la natura pura di Krypto finisce lentamente per redimerli, che lo vogliano o no.