Verso Lucca Comics & Games 2026, passando per gli Uffizi

Si è svolta nella Biblioteca degli Uffizi la conferenza stampa di lancio della sessantesima edizione di Lucca Comics & Games, quella del 2026.

A introdurre gli interventi istituzionali è stata Francesca Bellotto, Head of Partnerships & Promotion, che ha dato la parola a Tommaso Galligani, responsabile dell’ufficio stampa delle Gallerie fiorentine. Galligani ha ricordato come gli Uffizi siano stati il primo grande museo al mondo ad accogliere stabilmente il fumetto e ha ripercorso i cinque anni di collaborazione con Lucca Comics & Games, un dialogo che ha contribuito a costruire un linguaggio comune tra una delle principali istituzioni museali internazionali e uno dei più importanti festival dedicati alla cultura pop. Fra le iniziative nate da questa sinergia figurano il progetto Fumetti nei Musei, promosso dal Ministero della Cultura, e il premio alla carriera assegnato negli ultimi anni ad autori come Frank Miller, Milo Manara, Lorenzo Mattotti e Tetsuo Ara. Galligani ha inoltre annunciato il rinnovo dell’accordo tra le due realtà per altri tre anni.

È poi intervenuto Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea, che ha ricordato il trasferimento del Salone Internazionale dei Comics a Lucca, nel 1966 (dopo la prima edizione, l’anno precedente, tenutasi a Bordighera), e il percorso che lo ha portato a trasformarsi nell’attuale Lucca Comics & Games, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della manifestazione. “L’obiettivo – ha spiegato – resta quello di offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e accessibile. In quest’ottica rientra anche la nuova collaborazione con Italo, che consentirà di usufruire di un collegamento bus tra la stazione di Firenze e Lucca al costo simbolico di un euro”.

Lucchesi ha inoltre confermato che il prezzo dei biglietti resterà invariato per il terzo anno consecutivo e che la prevendita è già aperta.

La parola è passata al sindaco di Lucca Mario Pardini, ex membro dello staff della kermesse, che ha definito Lucca Comics & Games parte integrante dell’identità culturale cittadina. Pur celebrando la storia dell’evento, il sindaco ha evidenziato come l’obiettivo sia soprattutto costruirne il futuro. In quest’ottica si inserisce la conferma di Palazzo Guinigi tra le sedi della manifestazione, con una mostra dedicata ai sessant’anni del festival realizzata in collaborazione con il Polidesign del Politecnico di Milano.

Il direttore Emanuele Vietina ha poi ricordato che “Lucca è stata seminale per il mondo, ha introdotto Angoulême, è nata prima di San Diego, simboleggia l’Italia che funziona nel mondo”. Ha quindi svelato il tema dell’edizione 2026, insieme all’art director Cosimo Lorenzo Pancini, e il manifesto ufficiale. Dopo l’omaggio alla Francia dell’edizione precedente, quest’anno il festival celebra l’Italia e il suo ruolo centrale nell’immaginario internazionale. Il manifesto ufficiale è stato realizzato da Claudio Castellini, maestro del fumetto italiano e internazionale, e interpreta il claim Legacy: l’immagine raffigura un gruppo di eroi e figure simboliche provenienti dalla storia visiva del festival e rappresenta il concetto di eredità come trasmissione di sogni, immaginazione e cultura tra generazioni diverse.

Lo stesso Castellini ha raccontato di aver vissuto l’incarico come un grande onore ma anche come una responsabilità significativa. ”Il tema dell’eredità – ha spiegato – nasce dall’idea che fumetto, gioco e fantastico abbiano lasciato a milioni di lettori e appassionati un patrimonio culturale capace di accompagnarne la crescita. I personaggi richiamati nel manifesto provengono da precedenti edizioni del festival e sono stati scelti per il loro valore simbolico, mentre la figura in primo piano rappresenta lo slancio verso il futuro e sta anche a significare che la ricerca per l’arte deve portare sempre più in alto”.

Legacy richiama quindi il passaggio di testimone tra generazioni e quel patrimonio di storie, esperienze e scoperte che, citando Gianni Rodari, aiuta a comprendere la “grammatica del mondo”. A rendere concreto questo concetto è stato il simbolico passaggio di una matita dalle mani di Castellini a quelle della giovanissima illustratrice francese Louise Stéphant, dieci anni e già vincitrice di diversi riconoscimenti. Accompagnata dalla madre e dal console francese, la bambina ha sintetizzato l’emozione del momento con poche, dolci, parole: “Sono impressionata e trovo tutto ciò molto bello”.

LUCCA COMICS

Al posto della tradizionale sequenza di slide, le prime anticipazioni della manifestazione sono state presentate attraverso una serie di video. Ecco i primi annunci dell’area Comics.

Fra i nomi di punta spicca quello di Go Nagai, autore che ha segnato l’immaginario di intere generazioni con opere come Goldrake, Mazinga e Devilman. Ospite dal 28 al 30 ottobre in collaborazione con J-Pop Manga, il maestro giapponese sarà uno dei protagonisti assoluti della manifestazione.

Per la prima volta in Italia arriverà anche il sensei Tōru Fujisawa, autore di GTO – Great Teacher Onizuka, ospite di Dynit Manga dal 28 al 31 ottobre.

Altro grande ritorno è quello di Frank Miller, leggenda del fumetto americano e autore di opere fondamentali come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Daredevil: Rinascita e Sin City. Ospite di Panini Comics per tutta la durata della manifestazione, Miller sarà uno dei simboli dell’area Comics.

Sempre grazie a Panini Comics arriveranno per la prima volta in Italia Jonathan Hickman, fra gli autori che hanno maggiormente ridefinito l’universo Marvel contemporaneo con cicli come Fantastic Four, Avengers, X-Men e Secret Wars, e Peach Momoko, artista giapponese nota per le sue reinterpretazioni dell’universo Marvel attraverso il folklore e l’estetica nipponica.

Fra gli ospiti internazionali figurano inoltre il coreano JH, autore di The Horizon (Gaijin/ReNoir) e vincitore dello Yellow Kid 2025; il taiwanese Chang Sheng, candidato agli Eisner Awards 2026; il maestro spagnolo Paco Roca, autore di Rughe; il canadese Seth, una delle voci più importanti del graphic novel nordamericano contemporaneo e Boum, vincitrice dell’Eisner Award 2025.

Spazio anche alla divulgazione storica con Alessandro Barbero, che presenterà insieme a Davide Savelli e Iris Biasio il volume Garibaldi. The British Tour pubblicato da Rizzoli Lizard.

Fra gli eventi speciali annunciati non mancherà una sfida di disegno dal vivo organizzata da Mirage Comics che vedrà contrapposte una squadra italiana e una internazionale. Le due storie saranno sceneggiate da Michael Bendis e Roberto Recchioni, con i primi nomi confermati rappresentati da Alex Maleev e Sara Pichelli.

Debutterà inoltre a Lucca la Artist Alley di Scott’s Collectables, che porterà numerosi autori internazionali, fra cui Martin Simmonds e Marco Checchetto.

Tra i progetti più curiosi annunciati figura infine Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC, graphic novel nata dall’esperienza del podcaster e divulgatore tecnologico Mario Moroni, che verrà presentata ufficialmente durante il festival.

LUCCA “&”

Le celebrazioni per il sessantesimo anniversario prevedono varie iniziative. Grande enfasi è stata posta sul lancio Luke & Clea – A Quest for Legacy, un videogioco in stile 8 bit che ripercorre la storia della manifestazione attraverso citazioni, curiosità ed easter egg.

Ampio spazio anche per le mostre. A Palazzo Guinigi sarà allestita Legacy, grande esposizione interattiva dedicata ai 60 anni della manifestazione, realizzata in collaborazione con Polidesign del Politecnico di Milano e pensata per evolversi anche grazie al contributo diretto dei visitatori. Sempre a Palazzo Guinigi troverà posto la mostra per gli 80 anni di Lucky Luke, con tavole originali, copertine storiche e materiali provenienti dagli archivi di Morris. Tra le esposizioni figura poi Time Capsule, dedicata alla fumettista americana Tillie Walden, per la prima volta ospite della manifestazione grazie alla collaborazione con Bao Publishing. La mostra ripercorrerà l’evoluzione artistica dell’autrice, tra racconto di formazione, identità e sperimentazione visiva.

Il comparto cinema e altre anticipazioni sarà invece svelato a settembre nel corso della seconda conferenza stampa.