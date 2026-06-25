Arriva in libreria il nuovo volume della collana Zagor – Le origini

Comunicato stampa

Dal 26 giugno 2026 SBE porta in libreria REGAN, IL RINNEGATO, nono episodio della collana ZAGOR. LE ORIGINI.

Nei volumi precedenti si sono scoperti i dettagli del passato di Patrick Wilding, dalla sua infanzia spensierata alla tragedia famigliare, dalla vendetta al dolore della perdita e la presa di coscienza di sé stesso.

In questo nuovo capitolo, lo Spirito con la scure è ormai diventato un punto di riferimento per le tribù indiane di Darkwood e si imbatte per la prima volta nel bieco Regan. Il trafficante di armi intende arricchirsi scatenando una rivolta dei pellerossa, resi bellicosi anche grazie all’alcol che fornisce loro con l’aiuto di Mac Barry, gestore di un saloon a Fort Henry.

Regan riesce ad accusare Zagor di aver ucciso una giovane squaw, scatenando una caccia all’uomo da parte degli indiani. La strada per far emergere la verità è insidiosa, e porta nuova luce anche su una triste vicenda legata al passato che reclama ancora Giustizia. Per quanto arduo, l’eroe dalla casacca rossa deve riuscire a scagionarsi e nello stesso tempo sventare la guerra fra bianchi e nativi.

Il volume contiene l’episodio Regan, il rinnegato scritto da Moreno Burattini e illustrato da Massimo Cipriani con i colori di Viola Coldagelli, oltre agli approfondimenti L’inizio prima dell’inizio e Dove eravamo rimasti. La copertina è firmata da Michele Rubini e colorata da Roberto Piere.

Zagor – Le Origini vol. 9 – Regan, il rinnegato

Moreno Burattini, Massimo Cipriani, Viola Coldagelli, Michele Rubini e Roberto Piere (copertina)

Sergio Bonelli Editore, 2026

72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256292820