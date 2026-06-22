L’evoluzione di Spider-Man, arriva Supergirl

Spider-Man: Brand New Day

Con l’inizio della prevendita dei biglietti in tutto il mondo e la contemporanea diffusione del nuovo trailer ufficiale, Sony Pictures e Marvel Studios hanno iniziato la fase conclusiva della campagna promozionale di Spider-Man: Brand New Day, che si è presa un lungo margine di tempo per la partenza delle prevendite rispetto ad altre pellicole, probabilmente per il fatto che le due major sono fortemente consapevoli della forza di trascinamento del franchise al box office.

Poche ore prima della diffusione del trailer, infatti, è stato annunciato il tour globale che coinvolgerà cast e registi in giro per il mondo, portandoli a visitare città quali Madrid, Shangai, Londra, Los Angeles, Amsterdam, New York, Città del Messico, Parigi, Berlino e infine Roma. Per agevolare il tour globale e coinvolgere appieno il vasto pubblico di fan, Sony ha lanciato il sito interattivo Spidey-Tracker, realizzato in collaborazione con Samsung appositamente per accompagnare la campagna marketing della pellicola. Il sito viene presentata a livello narrativo come una piattaforma creata da Ned Leeds, interpretato da Jacob Batalon, e permetterà al pubblico di monitorare in tempo reale gli spostamenti del cast, funzionando come una sorta di hub fittizio dove segnalare la presenza dell’arrampicamuri.

Ideata per espandere la narrazione oltre il film, l’esperienza collega il mondo di Spider-Man: Brand New Day con momenti reali della campagna, tra cui apparizioni e interviste del cast, attivazioni dal vivo, rilascio di contenuti, easter egg nascosti e avvistamenti segnalati dai fan. I fan possono partecipare alla campagna interattiva, seguire gli avvistamenti di Spider-Man e interagire con la storia in tempo reale, connettendosi a un’esperienza di community condivisa su SpideyTracker.com e su X nel profilo @SpideyTracker.

Venendo al trailer, il filmato amplifica gli elementi narrativi visti nel primo teaser, concentrandosi su una mutazione genetica che sta colpendo il protagonista Peter Parker (Tom Holland), il quale chiede aiuto al Dottor Bruce Banner (Mark Ruffalo) mentre una minaccia misteriosa rappresentata da un misterioso individuo (Sadie Sink) si inserisce nella vita di Peter Parker e del suo alter ego.

A questo proposito, è possibile che la pericolosità del personaggio interpretato dalla Sink, che sembra definitivamente essere Jean Grey soprattutto per la composizione dei suoi poteri, sia un misleading narrativo, e che dietro ci sia qualcos’altro. Il trailer comunque continua a mantenere sul personaggio impersonato dall’attrice di Stranger Things la giusta dose di mistero, non sbilanciandosi troppo anche in funzione di quella che sarà probabilmente la vera nemesi della pellicola, ancora coperta dal segreto.

Fattore interessante è anche la presenza di numerosi villain, quali lo Scorpione e i membri della Mano, a cui si aggiunge nel finale un Hulk totalmente in preda a una furia selvaggia, cosa che non si vedeva almeno da Avengers: Age of Ultron.

Supergirl

A ormai pochi giorni dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, la campagna promozionale legata al film DC Studios con Milly Alcock continua in maniera incessante.

Nei giorni scorsi, Spotify e DC Studios hanno lanciato una caccia al tesoro a tema Krypto sull’app Spotify, in cui si chiede ai fan di rintracciare Krypto, che si è “smarrito” da qualche parte nell’app, seguendo quattro indizi: le canzoni ufficiali di Supergirl, le canzoni ufficiali di Superman, il tema musicale principale di Supergirl e quello di Superman.

Secondo quanto riportato, Krypto appare in diverse sezioni dell’universo DC all’interno di Spotify, e ogni apparizione rivela una o due lettere in una nuvoletta di pensiero. I fan devono comporre un codice con queste lettere e inserirlo nella barra di ricerca di Spotify per sbloccare una clip esclusiva del film. La caccia al tesoro si affianca alle nuove playlist dedicate ai personaggi di Supergirl, Ruthye e Lobo, proseguendo la tendenza di Spotify a creare collaborazioni con i fan, una partnership iniziata con il film sull’uomo d’acciaio lo scorso anno.

Altra collaborazione di un certo peso è quella tra DC Studios ed Enso Rings, azienda statunitense fondata nel 2015 nello Utah, celebre per aver reso popolari gli anelli in silicone di alta qualità come alternativa pratica e sicura alle tradizionali fedi nuziali in metallo.

In vista dell’uscita del film, Enso Rings ha ampliato la sua collezione ufficiale DC con due nuovi anelli in silicone ispirati a Supergirl: il Supergirl DC Ring – Fairy e il Supergirl DC Ring – Cobalt.

Entrambi gli anelli incorporano l’iconico simbollo con la “S” di Supergirl in un design inciso distintivo. La versione Fairy presenta un’estetica più chiara e vivace, mentre la versione Cobalt si distingue per una finitura blu intensa che richiama la classica palette di colori del personaggio. Realizzati in silicone medicale, gli anelli sono progettati per essere comodi, flessibili e resistenti, rendendoli adatti all’uso quotidiano e a uno stile di vita attivo.

La campagna promozionale, come abbiamo visto, punta molto sul sodalizio tra la protagonista e il cane Krypto, con i DC Studios che continuano a evidenziare il temperamento turbolento del supercane, anche con brevi promo che vedono Krypto fare danno, come in Giappone. In un breve video diffuso nei giorni scorsi, realizzato puntando sull’hype del pubblico giovanile giapponese, si vede il cane di Supergirl sostituirsi alla statua del famoso Hachiko e compiere scorrerie per le strade di Tokyo.