Comunicato stampa

Il fumetto che abbraccia le altre arti, capace di testimoniare il presente, ricordare il passato, dare forma a nuovi mondi e condividere esperienze con il pubblico. È questa la prospettiva al centro della quarta edizione del festival di:segni, in programma ad Alghero dal 27 al 29 novembre 2026 presso il Teatro civico Gavino Ballero e la Biblioteca comunale Rafael Sari. Tre giornate di incontri e appuntamenti di vario genere, che metteranno sotto i riflettori autori, disegnatori, sceneggiatori e professionisti del mondo cinematografico e musicale, esplorando le tante possibilità narrative del medium fumettistico.

Il programma, curato dalla direzione artistica di Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi ed Elia Cossu, si svilupperà attorno al passaggio delle storie da un linguaggio all’altro, senza dimenticare un approfondimento sui loro processi di creazione. Il festival è organizzato dall’Associazione Alghero Fumetto, con la segreteria organizzativa affidata all’Associazione Itinerandia e l’illustrazione grafica firmata da Checco Frongia.

La giornata inaugurale, venerdì 27 novembre, si aprirà alle ore 10 con un appuntamento dedicato alle scuole, presso l’Auditorium di via Malta. Francesco Bellu, archeologo e divulgatore sardo, presenterà in dialogo con Andrea Pau Archeo Tales (BeccoGiallo), la collana a fumetti per ragazzi ideata da Emanuele Apostolidis, per la quale Bellu ha svolto il ruolo di consulente scientifico.

Nel pomeriggio la rassegna si sposterà al Teatro civico. Alle 18:30 Massimo Dall’Oglio racconterà Kraken Mare (Star Comics), con la moderazione di David Padovani (Lo Spazio Bianco).

Alle 19:15 sarà la volta di Daniel Cuello, in dialogo con Andrea Pau sul volume Stato avanzato (Bao Publishing), un’opera che immagina il difficile percorso di una società dopo la caduta di un regime.

La serata proseguirà alle 20:30 con Paolo Parisi e il suo The Sound of Miles Davis (Coconino Press), graphic novel dedicata alla vita e alle contraddizioni del grande trombettista Miles Davis.

La serata si concluderà alle 21:00, con la presentazione che sarà seguita da una proiezione delle tavole accompagnata dalla musica dal vivo di Salvatore Maltana (contrabbasso), Massimo Russino (batteria), Salvatore Spano (pianoforte) e Flavio Boltro (tromba).

Sabato 28 novembre il programma proseguirà alla Biblioteca comunale.

Alle ore 18:00 Mario Natangelo presenterà Lo sai come fa il cuore (Tunué), graphic novel in cui la satira diventa uno strumento per raccontare la fine di una relazione.

Alle 19:00 Marco Rizzo, La Tram ed Elena Mistrello parleranno del volume Diavolo muto – Storie da Gaza (Tunué), graphic reportage con la prefazione di Willie Peyote, nato dalle testimonianze raccolte da Emergency nella Striscia di Gaza, tra ospedali bombardati, fame, paura e lotta per la sopravvivenza. Entrambi gli incontri saranno moderati da Virginia Tonfoni.

Alle 20:00, l’attenzione si sposterà sul cinema con Sergio Stivaletti, storico mago degli effetti speciali protagonista di un appuntamento dedicato al film Dellamorte Dellamore, diretto da Michele Soavi. L’evento, a cura dell’Accademia Multimediale Kérberos, sarà seguito dalla proiezione della pellicola cinematografica.

L’ultima giornata, quella di domenica 29 novembre, si svolgerà nella location del Teatro civico.

Alle ore 18:00 Daniele Mocci dialogherà con Bruno Enna, autore di 500 piedi (Panini Comics), saga vincitrice del Premio Micheluzzi 2026 come miglior serie a fumetti italiana. Ambientata attorno alla fattoria dei Cavezza, la trama si intreccia tra cerchi nel grano, sedicenti ufologi che indagano su fenomeni extraterrestri, intrighi e azione.

Alle 18:45 Licia Cascione racconterà, in dialogo con David Padovani, il libro Sono sempre stata qui – P.L. Travers, la donna che creò Mary Poppins (Tunué), un viaggio che immagina un incontro tra la scrittrice di Mary Poppins e il suo personaggio più celebre. A chiudere il festival, alle 19:30, sarà I nostri Novanta – Quando il fumetto indipendente cambiò le regole, evento a cura dell’Accademia Multimediale Kérberos con Giovanni Bufalini, Paolo Di Orazio, Mauro Muroni e Andrea Plazzi. L’incontro ricostruirà lo sviluppo del fumetto nel corso degli anni ‘90 e dei suoi autori che, qualche anno dopo, sarebbero entrati nel mainstream.

Accanto agli appuntamenti aperti al pubblico, dal 23 al 27 novembre il festival coinvolgerà anche diverse scuole primarie e secondarie di primo grado di Alghero con un programma di laboratori dedicati agli studenti. Un percorso volto a promuovere la conoscenza del fumetto e delle sue possibilità espressive tra le nuove generazioni, curato da Daniele Mocci, Andrea Pau e Sara Pilloni.

Di:segni è organizzato dall’Associazione Alghero Fumetto con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Camera di Commercio del Nord Sardegna attraverso la misura Salude & Trigu.

Lo Spazio Bianco è media partner della manifestazione