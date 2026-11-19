Deadline informa che gli attori Vasco Faria, Aliyah Mastin, Sarah Abbott, Angel Rivera e Chloe Avakian sono entrati nel cast di Afterlife with Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesca Francavilla in lavorazione per la piattaforma Disney Plus, rispettivamente nei ruoli di Archie Andrews, Veronica Lodge, Betty Cooper, Jughead Jones e Sabrina Spellman.

In Afterlife With Archie, quando un incantesimo soprannaturale lanciato da una certa giovane strega, ha un effetto imprevisto e scatena su Riverdale un esercito di morti posseduti, Archie e i suoi amici devono lottare per restare in vita, mettendo a dura prova le amicizie, le storie d’amore e i legami di lealtà che li hanno sempre tenuti uniti.

Lo show, prodotto da Roberto Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons tramite la Muckle Man Productions, e da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London, debutterà ad Halloween del 2027 sulla piattaforma streaming.