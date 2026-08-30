Spider-Man: Brand New Day sorpassa sequel Avatar al Box Office

30 Agosto 2026
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Nuovo record per la pellicola Sony, mentre Coyote Vs. Acme sorprende al box office USA.
Brandnewday zendaya

Al suo quinto weekend di programmazione nelle sale, Spider-Man: Brand New Day inanella un nuovo record al box office raggiungendo la cifra di 2.33 miliardi di dollari di incasso, superando gli incassi di Avatar – la Via dell’acqua.

Negli Stati Uniti, la pellicola con Tom Holland ha aggiunto altri 22 milioni di dollari portando così il suo totale nel Nord America a 891 milioni di dollari, a soli 45 milioni dal record assoluto di 936 milioni stabilito nel 2015 da Star Wars – Il Risveglio della Forza.

Buonissimo debutto invece per Coyote Vs. Acme. La pellicola ibrida e in live-action con protagonista il personaggio dei Looney Tunes incassa 15.4 milioni di dollari da oltre 3500 sale negli Stati Uniti. Il film è stato realizzato con un budget di 60 milioni di dollari e acquistato per 50 milioni da Ketchup Entertainment dopo che il film venne accantonato dalla Warner per ricevere agevolazioni fiscali.

Il film, comunque, ha avuto un budget per il marketing inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse stato distribuito dalla Warner.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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