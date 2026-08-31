Edizioni NPE presenta L’Iliade e l’Odissea a fumetti di Marcello Toninelli

Comunicato stampa

Achille, Ulisse e gli dèi dell’Olimpo mostrano il loro lato più umano e vulnerabile nella matita di Marcello Toninelli.

In Omero: L’Iliade e l’Odissea a fumetti, pubblicato da Edizioni NPE, la narrazione epica si trasforma in una commedia irriverente a strisce, in cui divinità che usano “Olimpernet” e divertenti citazioni pop — da Gianni Morandi a Zorro — dissacrano la solennità dei miti antichi lasciandone emergere vizi, capricci e difetti.

Accanto ai due celebri poemi, il volume include anche la Batracomiomachia con la surreale guerra tra rane e topi, una guida illustrata alla quotidianità ellenica e l’Omericopedia, una enciclopedia visiva per orientarsi tra gli eroi e i segreti del mito.

Inoltre, un apparato didattico svela i dettagli della vita di tutti i giorni nell’antica Grecia, dagli abiti all’alimentazione, fino ai profili dei grandi pensatori come Socrate, Platone e Aristotele.

Autore con oltre cinquant’anni di carriera, Toninelli reinterpreta la letteratura epica attraverso la forza della striscia comica, sempre coadiuvato ai colori dal figlio Jacopo Toninelli, come già aveva fatto con la Commedia di Dante Alighieri.

Il volume, il secondo della collana che Edizioni NPE dedica al fumettista senese, è disponibile in libreria dal 21 agosto 2026, ed è arricchito da una prefazione firmata dal critico e saggista Franco Spiritelli.

Omero – L’Iliade e l’Odissea a fumetti

Marcello Toninelli

Edizioni NPE, 2026

232 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788836273201