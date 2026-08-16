Spider-Man: Brand New Day supera i 2 miliardi di dollari di incasso

Spider-Man: Brand New Day ha ufficialmente raggiunto e superato la cifra dei 2 miliardi di incasso, diventando il secondo film più veloce ad avere raggiunto tale traguardo, e l’ottavo ad avere incassato così tanto.
La pellicola Sony ci ha messo 17 giorni, mentre il primato spetta ad Avengers: Endgame, che ci mise appena 11 giorni. Il film con Tom Holland ha incassato 785.8 milioni di dollari negli Stati Uniti, e un totale di 1.236 miliardi di dollari all’estero, per un incasso mondiale attuale di 2,022 miliardi di dollari.