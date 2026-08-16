Spider-Man: Brand New Day supera i 2 miliardi di dollari di incasso

16 Agosto 2026
di
Nuovo record per la pellicola Marvel/Sony con Tom Holland.
Brandnewday zendaya

Spider-Man: Brand New Day ha ufficialmente raggiunto e superato la cifra dei 2 miliardi di incasso, diventando il secondo film più veloce ad avere raggiunto tale traguardo, e l’ottavo ad avere incassato così tanto.

La pellicola Sony ci ha messo 17 giorni, mentre il primato spetta ad Avengers: Endgame, che ci mise appena 11 giorni. Il film con Tom Holland ha incassato 785.8 milioni di dollari negli Stati Uniti, e un totale di 1.236 miliardi di dollari all’estero, per un incasso mondiale attuale di 2,022 miliardi di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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