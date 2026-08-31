Al via la quinta edizione di NarrAzioni, concorso per nuovi autori di fumetti

Comunicato stampa

Allo scopo di favorire un diverso approccio al rapporto con l’amore e l’affetto, promuovendo allo stesso tempo nuovi autori di fumetti, Artespressa APS indice la quinta edizione del concorso nazionale NarrAzioni per proposte editoriali di graphic novel.

La locandina di quest’anno è firmata da Alberto Lavoradori.

Il tema dell’edizione 2026 del concorso è Nuovi legami. Amare e amarsi oggi. Il tema invita a esplorare come cambiano il modo di amare, di costruire legami e di vivere il rapporto con sé stessi e con gli altri.

Il concorso è rivolto ad autori ed autrici esordienti residenti in Italia che non abbiano all’attivo più di due pubblicazioni provviste di codice ISBN o più di due contratti di edizione attualmente in essere e abbiano compiuto 18 anni alla data del 30 novembre 2026. Allo scopo di favorire la crescita di nuovi talenti, il concorso è riservato ai concorrenti nati a partire dal 1 gennaio 1991.

La partecipazione è gratuita. Per partecipare, è necessario inviare la proposta attraverso il form presente sul sito secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le 23:59 del 30 novembre 2026.

La giuria di valutazione sarà composta da Antonio Amatulli (psicologo), Giovanni Barbieri (sceneggiatore), Pier Luigi Gaspa (saggista e divulgatore di fumetto), Niccolò Testi (sceneggiatore ed editor) e, in rappresentanza de Lo Spazio Bianco, David Padovani.

I vincitori saranno annunciati in data 12 dicembre sul sito di Artespressa APS e anche sulle pagine de Lo Spazio Bianco, media partner del concorso.

I premi saranno i seguenti:

Primo classificato:

Contratto di edizione con la casa editrice Rider Comics per lo sviluppo della proposta vincente, comprensivo di anticipo su royalties di 1.000,00 € lordi e targa digitale.

Contratto di edizione con la casa editrice per lo sviluppo della proposta vincente, comprensivo di anticipo su royalties di 1.000,00 € lordi e targa digitale. Secondo classificato:

Workshop di fumetto presso la Scuola Internazionale di Fumetto di Firenze, del valore di 250,00 € e targa digitale.

Workshop di fumetto presso la Scuola Internazionale di Fumetto di Firenze, del valore di 250,00 € e targa digitale. Terzo classificato:

100,00 € di buono presso la fumetteria Il Collezionista (Lucca) e targa digitale.

Sul sito del concorso è possibile scaricare il bando di partecipazione e il modello di proposta.