Al via la quinta edizione di NarrAzioni, concorso per nuovi autori di fumetti

Comunicato stampa
Allo scopo di favorire un diverso approccio al rapporto con l’amore e l’affetto, promuovendo allo stesso tempo nuovi autori di fumetti, Artespressa APS indice la quinta edizione del concorso nazionale NarrAzioni per proposte editoriali di graphic novel.
La locandina di quest’anno è firmata da Alberto Lavoradori.
Il tema dell’edizione 2026 del concorso è Nuovi legami. Amare e amarsi oggi. Il tema invita a esplorare come cambiano il modo di amare, di costruire legami e di vivere il rapporto con sé stessi e con gli altri.
Il concorso è rivolto ad autori ed autrici esordienti residenti in Italia che non abbiano all’attivo più di due pubblicazioni provviste di codice ISBN o più di due contratti di edizione attualmente in essere e abbiano compiuto 18 anni alla data del 30 novembre 2026. Allo scopo di favorire la crescita di nuovi talenti, il concorso è riservato ai concorrenti nati a partire dal 1 gennaio 1991.
La partecipazione è gratuita. Per partecipare, è necessario inviare la proposta attraverso il form presente sul sito secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le 23:59 del 30 novembre 2026.
La giuria di valutazione sarà composta da Antonio Amatulli (psicologo), Giovanni Barbieri (sceneggiatore), Pier Luigi Gaspa (saggista e divulgatore di fumetto), Niccolò Testi (sceneggiatore ed editor) e, in rappresentanza de Lo Spazio Bianco, David Padovani.
I vincitori saranno annunciati in data 12 dicembre sul sito di Artespressa APS e anche sulle pagine de Lo Spazio Bianco, media partner del concorso.
I premi saranno i seguenti:
- Primo classificato:
Contratto di edizione con la casa editrice Rider Comics per lo sviluppo della proposta vincente, comprensivo di anticipo su royalties di 1.000,00 € lordi e targa digitale.
- Secondo classificato:
Workshop di fumetto presso la Scuola Internazionale di Fumetto di Firenze, del valore di 250,00 € e targa digitale.
- Terzo classificato:
100,00 € di buono presso la fumetteria Il Collezionista (Lucca) e targa digitale.
Sul sito del concorso è possibile scaricare il bando di partecipazione e il modello di proposta.