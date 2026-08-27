Il gatto sa ev

Quando il gatto sa, è lui il padrone

27 Agosto 2026
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“Il gatto sa” di Joshua Held, Gallucci Balloon, osserva con ironia il rapporto fra felini e umani e ribalta le gerarchie della convivenza.
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Il gatto sa copQuanto sono simili i gatti agli esseri umani? O, meglio, quanto sono simili gli umani ai gatti? E soprattutto: chi comanda davvero? Con un’ironia sottile e tagliente Joshua Held, per Gallucci Balloon, entra nel vivo dei rapporti fra felini e uomini attraverso la quotidianità di una famiglia. Ma i ruoli non sono così chiari come si potrebbe pensare.

Il gatto sa racconta una convivenza fatta di abitudini, rituali, incomprensioni e piccole scaramucce domestiche dal punto di vista di un gatto che osserva, analizza, vezzeggia o ignora secondo il proprio gusto. Il libro è organizzato in capitoli tematici – ad esempio “Cibo”, “Amore” o “L’arte del sonno” – che mettono in fila alcune delle principali passioni feline coniugate alle pressioni esercitate per soddisfarle. Held sembra infatti chiedersi se, in questa relazione, siano davvero gli umani a educare il gatto o non sia invece il felino, con pazienza e metodo, ad addestrare i propri conviventi.
Dietro una ciotola da riempire, un divano da conquistare (e vandalizzare) o una porta da aprire si nascondono così comportamenti che accomunano gli uomini e gli amici a quattro zampe. L’autore gioca soprattutto su queste somiglianze e costruisce situazioni brevi, iconiche e divertenti che trasformano la quotidianità in un laboratorio di antropologia felina. Il gatto diventa anfitrione – non sempre così generoso – e talvolta inconsapevole complice di una famiglia che cerca di organizzare la propria esistenza mentre lui non ha alcuna intenzione di collaborare o “regolarizzarsi”.

Held adotta uno stile essenziale e stilizzato, in bianco e nero, nel quale gli sketch si susseguono in tavole senza vignette che contribuiscono a rendere immediate e leggibili le situazioni e a lasciare spazio alla battuta. La sintesi del tratto non impedisce di enfatizzare espressioni e gestualità e di interpretare al meglio posture e atteggiamenti felini classici.

Il gatto sa è un fumetto leggero e divertente ma non privo di osservazioni più sottili sulle nostre consuetudini, sul modo in cui ci relazioniamo con gli animali domestici e, indirettamente, anche fra noi esseri umani. E su tutto aleggia l’iniziale quesito: chi ha addomesticato chi?

Abbiamo parlato di:
Il gatto sa
Joshua Held
Gallucci Balloon, 2026
98 pagine, brossurato, bianco e nero – 13,00€
9791222113425

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Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

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