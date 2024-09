Un giorno di luglio del 2019, i lettori degli X-Men si sono svegliati e hanno trovato il mondo dei loro eroi completamente cambiato. Jonathan Hickman ha preso le redini dell’universo mutante per trasformalo in qualcosa di mai visto prima. Tra alti e bassi, grandi storie e giri a vuoto, gli X-Men di quella che é stata definita l’Era Krakoana sono tornati al centro dei discorsi dei fan, nonché delle vendite. In questi anni abbiamo parlato molto di queste storie e adesso che la fine si avvicina anche in Italia abbiamo deciso di raccogliere impressioni, recensioni e altro per analizzare quello che è rimasto di questi cinque anni di storie.

Per approfondire poi, potete tornare indietro nel tempo a un altro speciale che dedicammo agli inizi di questa lunga saga: www.lospaziobianco.it/speciali/hixman-i-mutanti-di-jonathan-hickman/