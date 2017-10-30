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Speciale: Fantastic Four Celebration

Lo Spazio Bianco Consiglia: Lucca Comics & Games 2017

30 Ottobre 2017
di
Tornano i suggerimenti de Lo Spazio Bianco per i fumetti da non perdere. Questo mese speciale dedicato a Lucca Comics & Games 2017.
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Speciale: Fantastic Four Celebration

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Per il mese di Ottobre 2017  abbiamo deciso di dedicare una puntata speciale all’imminente manifestazione di Lucca Comics & Games 2017 e alle sue tante uscite.

Lo Spazio Bianco per cercare di coprire il maggior numero di titoli possibile ha dedicato inoltre altre due rubriche alle uscite Lucchesi:

Aki

AKI è uno dei progetti più misteriosi e intriganti della attivissima Edizioni Inkiostro. Scritto e disegnato da Francesco Tatoli, AKI è annunciato come un mix di terrore, angoscia, paura, splatter, gore, slasher e addirittura “l’albo più nero che possiate mai leggere. Un tuffo nell’orrore più profondo”. Appuntamento a Lucca per conoscere  il nuovo personaggio del catalogo Inkiostro. Ecco come Rossano Piccioni, il “creatore” di Edizioni Inkiostro,  ha annunciato questo volume:

“Vi presento finalmente AKI. La cosa più straniante, perversa, allucinata e nera che un autore potesse partorire. Nera come la paura. Un tuffo in un mondo privo di luce. Lavoro d’esordio di Francesco Taoli. Esordio assoluto su un cartonato INK di 88 pagine disponibile a questa Lucca Comics e presto su www.edinkiostro.it
Abbiamo realizzato una lito NON CENSURATA della cover che sarà data solo a chi acquisterà il primo pack lucchese”

AKI
Francesco Tatoli
Edizioni Inkiostro, 2017
96 pagine, cartonato, bianco e nero – 20,00 €

NOMEN OMEN

Lo Spazio Bianco Consiglia: agosto 2017

Esiste un mondo parallelo e in perfetto equilibrio con la nostra realtà abitato da creature antiche e potenti. Quando questo equilibrio viene spezzato prendono il via una serie di eventi che mettono in moto l’avventura di Becky, protagonista della serie. Un urban fantasy molto atteso scritto da Marco B. Bucci e disegnato in modo magistrale dal bravissimo Jacopo Camagni che si prefigge il non facile compito di sovvertire le regole del genere. Il volume sarà disponibile anche con una variant cover realizzata dalla brava Becky Cloonan. I due autori italiani saranno ospiti a Lucca Comics & Games hero 2017.

Nomen Omen vol.1
Marco B. Bucci, Jacopo Camagni
, 2017
96 pagine, cartonato, colori – € 14,00

Grouchomicon

Lo stralunato assistente dell’Indagatore dell’Incubo diventa protagonista assoluto di dodici albi di 32 pagine cadauno, firmati da alcuni dei più grandi fumettisti comico/umoristici del panorama italiano. Gli episodi saranno acquistabili singolarmente oppure in uno stupendo cofanetto (che contiene un episodio bonus  firmato da Alfredo Castelli da uno spunto di Tiziano Sclavi) che ricorda un vecchio tomo medioevale maledetto: il Grouchomicon. Gli albi saranno acquistabili singolarmente solo ed esclusivamente durante la kermesse lucchese, al prezzo di 5 euro l’uno, mentre dopo la fiera sarà distribuito in libreria e fumetteria solo l’intero cofanetto.

Grouchomicon
1 – Lo sbucciacipolle – di Zerocalcare
2 – Papà sto male – di Maicol & Mirco
3 – Groucho oltre lo specchio – di Luca Enoch
4 – Per un pugno di like – di Riccardo Torti
5 – Groucho-con – di Tito Faraci e Silvia Ziche
6 – Il bambino dei Baskerville – di Sio
7 – La sindrome di Stencil – di Giacomo Bevilacqua
8 – Una scatola di polvere – di Francesco Artibani e Giorgio Cavazzano
9 – Groucho profondo – di Paola Barbato e Luigi Piccatto
10 – La caduta di Gro-uk-oh – di Marco Bucci e Jacopo Camagni
11 – Groucho all’inferno – di Daw
12 – La fine di un giorno qualunque – di Marco Rincione e Giulio Rincione
13 – Adeso si ride – di Alfredo Castelli (da uno spunto di Tiziano Sclavi) (non venduto separatamente)
Sergio Bonelli Editore, 2017
32+16 pagine, spillato, colori  – 60,00 € cofanetto completo – 5,00 € cadauno

Chiodotorto

L’Uomo Storto è il primo di due volume che compongono Chiodotorto, il nuovo thriller virato al grottesco scritto da Dario Sicchio e disegnato da Lorenzo Magalotti (con la partecipazione di Jacopo Vanni), lo stesso team che ci ha regalato Walter Dice:. Una brutale storia di violenza e vendetta, venata da un umorismo surreale tanto caro agli autori, ambientata in una dolente città di periferia che sembra trasformarsi in un girone infernale. Attraverso lo sguardo folle di un protagonista minato nel fisico e nella mente, ma dotato di una grande umanità, seguiamo una discesa nella disperazione più cupa.

Chiodotorto Vol. 1 – L’uomo storto
Dario Sicchio, Lorenzo Magalotti, Jacopo Vanni
Magic Press Edizioni, 2017
112 pagine, brossurato, colori – 14,00 €

Creepy Past

Sergio Bonelli Editore con un annuncio a sorpresa presenterà a Lucca Comics 2017 il numero zero di Creepy Past, altra titolo della nuova linea “young“dedicata ai lettori più giovani. La serie si presenta come un horror dalla connotazioni umoristiche, in qui i protagonisti Qiro e Ester ci porteranno nell’universo inquietante di Creepy Past. Un universo in cui incubi, malattie e paure immaginarie  possono diventare terribilmente reali. Ideata da Giovanni Di GregorioBruno Enna e Giovanni Rigano accompagnati da un talentuoso staff di giovani artisti, questa nuova serie mensile scruta il lato oscuro del web e della mente umana, facendo emergere i mostri nascosti nell’ombra.

Creepy Past n. 0
Bruno Enna
Giovanni Di Gregorio, Giovanni Rigano
Sergio Bonelli Editore, 2017
32 pagine, spillato, colore – 2,00 €

Babilon

Il sindaco decide di costruire la torre più alta del mondo nel cuore della sua labirintica città. Viene chiamato allora un mastro falegname specializzato nella costruzione di giostre per progettarne una immensa che verrà posizionata sulla vetta della torre. L’uomo diventa però prigioniero del delirio di grandezza che il progetto impone, diventando complice della distruzione del suo stesso quartiere e della rovina dei suoi amici più cari, fino a quando un misterioso disegno gli mostra come sfuggire alla sua smania di potere. Un racconto senza dialoghi, che si affida al bianco e nero chirurgico, alla potenza delle illustrazioni del grande Danijel Zezelj e ad una narrazione cinematografica che ricorda il movimento espressionista tedesco, per raccontarci l’eterna lotta tra il bene e il male.

Babilon
Danijel Zezelj
Eris edizione, 2017
120 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,00 €

AGATA E IL BIRCH

Lo Spazio Bianco consiglia: settembre 2017

Agata è una ragazza autistica completamente tagliata fuori dalla realtà. La sua problematica quotidianità viene scossa quando fa la conoscenza del mostro chiamato il Birch, che, in maniera inaspettata, apre uno squarcio sulla sulla vita normale di tutti i giorni, consegnando così alla ragazza la speranza di una vita meno triste. Agata e il Birch è una delicata e commovente fiaba moderna, una graphic novel scritta da  e disegnata dal sempre più bravo ed eclettico , creatore della serie rivelazione dell’anno Nine Stones.

Agata e il Birch
Davide La Rosa, Samuel Spano
, 2017
96 pagine, brossurato, colori – € 14,90

4Hoods

Nato quasi per gioco sul web, il progetto di 4 Hoods è passato attraverso varie fasi di sviluppo concettuale fino ad arrivare a decidere di lanciare una serie vera e propria che andrà a rimpolpare la collana Young presentata dalla Sergio Bonelli Editore proprio in questa edizione di Lucca 2017. Un titolo che fa dell’avventura nella sua forma più “semplice” il suo grido di battaglia, che segue volutamente una linearità narrativa e strizza l’occhio a tutti i giocatori di Dungeons & Dragons. A Lucca Comics & Games 2017, Sergio Bonelli Editore proporrà un numero zero di 32 pagine realizzato da Roberto Recchioni (ideatore della serie), Federico Rossi EdrighiRiccardo Torti e Annalisa Leoni, che presenterà un’anteprima della serie dedicata al quartetto in uscita la prossima primavera.

4Hoods #0
Roberto Recchioni, Federico Rossi EdrighiRiccardo Torti e Annalisa Leoni
Sergio Bonelli Editore, 2017
32 pagine, spillato, colori – 2,00 €

Lazarus Ledd – The End

A 25 anni dal suo dall’esordio in tutte le edicole italiane Lazarus Ledd, uno degli eroi più amati del fumetto italiano, torna per la sua ultima avventura. Partendo da una sceneggiatura inedita del compianto Ade Capone, scomparso due anni fa, Leo Ortolani ha ideato il capitolo conclusivo della saga. Giovanni “Gianni” Barbieri, collaboratore storico di Ade ha completato la sceneggiatura di questo episodio disegnato dalla giovane Sara Guidi. Un evento imperdibile per tutti i fan di questa mitica serie. Variant cover di Leo Ortolani.

Lazarus Ledd – The End
Ade Capone, Leo Ortolani, Giovanni Barbieri, Sara Guidi
Editoriale Cosmo, 2017
160 pagine, brossurato, colori – 5,50 €

Il canto delle onde

Nel 2030 in una Trieste dolente, la giovane Claudia vive in solitudine nascondendo un segreto: è capace di sentire la voce dei pesci, di cui ascolta i canti e sopratutto quello di Asburgo, il cui canto diviene la principale gioia nella vita della ragazzina. Quando un killer inizia ad eliminare i timed (persone dotate di particolari abilità) della città, Claudia inizia una fuga che la conduce inoltre alla ricerca di Asburgo improvvisamente scomparso. “Il Canto delle Onde” è il terzo volume Shockdom della collana del progetto crossmediale TIMED. La sceneggiatura malinconica e delicata è di Marco Rincione, gli stupendi disegni  sono di Jessica Cioffi in arte Loputyn

Il canto delle onde
Marco Rincione, Loputyn (Jessica Cioffi)
Shockdom 2017
64 pagine, cartonato, colori – 15,00 €

Lucy – La speranza

Finalmente, dopo 10 anni dalla pubblicazione dell’edizione francese, arriva anche sul mercato italiano  Lucy. La speranzasceneggiato da Patrick Norbert e disegnato dal grande Tanino Liberatore. Nel volume assistiamo al duro viaggio di Lucy, giovane esemplare di Australopithecus afarensis, attraverso terre aspre e piene di pericoli che la porteranno alla scoperta di se stessa e del suo lato umano. Un fumetto quasi totalmente silente, raccontato dalla potenza delle illustrazioni di Liberatore che porta a scoprire e conoscere  le origini e dell’evoluzione dell’uomo. In questo volume il grande autore italiano ha implementato tecniche digitali nel suo lavoro per la prima volta.

Lucy – La speranza
Patrick Norbert, Tanino Liberatore
Comicon Edizioni, 2017
120 pagine, cartonato, colori – 22,00€

Tomie

J-Pop pubblica un opera seminale del manga, una storia che ha influenzato profondamente tutto il moderno J horror. Prima della Sadako di The Ring o il fantasma vendicativo di The Grudge era Tomie, la creatura ideata da mangaka Junji Ito, a tormentare gli incubi dei ragazzi giapponesi. Realizzato nel 1987, il volume, che raccoglie l’intera saga, narra la storia della giovane Tomie, brutalmente uccisa dai compagni di classe, che torna dall’aldilà per vendicarsi di loro.

Tomie
Junji Ito
J-Pop, 2017
700 pagine, brossurato, bianco e nero – 18,00 €

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Michele Garofoli

Michele Garofoli

(Voghera 1972) Nella redazione de Lo Spazio Bianco dal 2009. Per Lo Spazio Bianco è articolista e curatore delle rubriche "Lo Spazio Bianco Consiglia" e "Immagina Lo Spazio Bianco". E' inoltre collaboratore del TunuéLab e articolista per il mensile Fumo di China. E questo è quanto.

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