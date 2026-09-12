Amazon e Sony valutano quattro differenti progetti su Spider-Man

Dopo la improvvisa e inaspettata cancellazione di Spider-Noir, Amazon e Sony stanno continuano la collaborazione facente parte del loro accordo, lavorando a quattro differenti progetti basati sull’arrampicamuri e7o su personaggi facenti parte del suo universo narrativo.

Lo rivela The Ankler, che in un lungo articolo sottolinea che sia Prime Video sia Sony Pictures Television starebbero valutando al momento quattro diverse sceneggiature, con la possibilità concreta che uno o due di questi progetti possano ottenere luce verde ed entrare in produzione.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sui progetti in fase di valutazione, e nemmeno una trama o su quale personaggi essi siano basati, sono stati confermati i team creativi che sono attualmente coinvolti.

Alison Tatlock (Better Call Saul, Pluribus) Kelvin Yu (Bob’s Burgers, American Born Chinese), Ben H. Winters (Tracker) starebbero lavorando ognuno su un differente progetto, mentre per quanto riguarda il quarto questo sarebbe sviluppato dai co-creatori di For All Mankind, Ben Nedivi e Matt Wolpert, insieme a Megan McDonnell, che ha lavorato in precedenza con i Marvel Studios a WandaVision.