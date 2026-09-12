Amazon e Sony valutano quattro differenti progetti su Spider-Man

12 Settembre 2026
di
Quattro differenti progetti sull'universo di Spidey in lavorazione per le due major.
Primevideologo

Dopo la improvvisa e inaspettata cancellazione di Spider-Noir, Amazon e Sony stanno continuano la collaborazione facente parte del loro accordo, lavorando a quattro differenti progetti basati sull’arrampicamuri e7o su personaggi facenti parte del suo universo narrativo.

Lo rivela The Ankler, che in un lungo articolo sottolinea che sia Prime Video sia Sony Pictures Television starebbero valutando al momento quattro diverse sceneggiature, con la possibilità concreta che uno o due di questi progetti possano ottenere luce verde ed entrare in produzione.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sui progetti in fase di valutazione, e nemmeno una trama o su quale personaggi essi siano basati, sono stati confermati i team creativi che sono attualmente coinvolti.

Alison Tatlock (Better Call Saul, Pluribus) Kelvin Yu (Bob’s Burgers, American Born Chinese), Ben H. Winters (Tracker) starebbero lavorando ognuno su un differente progetto, mentre per quanto riguarda il quarto questo sarebbe sviluppato dai co-creatori di For All Mankind, Ben Nedivi e Matt Wolpert, insieme a Megan McDonnell, che ha lavorato in precedenza con i Marvel Studios a WandaVision.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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