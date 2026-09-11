Dr. Pira e Gigaciao pubblicano le nuove vicende di Topo e Papero

Comunicato stampa

Arrivano in libreria e fumetteria le nuove avventure di Topo e Papero, protagonisti di storie pazze e tragicomiche, con Che divertimenti! con Topo e Papero il nuovo fumetto, tutto a colori, scritto e disegnato da Dr. Pira.

Il libro raccoglie un inanellarsi di vicende completamente assurde, alle quali i due protagonisti (completamente assurdi anche loro) reagiscono in maniera spesso illogica e paradossale, e le risate sono garantite!

Gigaciao, con questa collaborazione, esplicita la volontà di essere un riferimento concreto per il fumetto proveniente dal mondo delle autoproduzioni e delle self-area, che strizza l’occhio anche al linguaggio grottesco dell’underground.

Che divertimenti! con Topo e Papero è già disponibile in preorder sul sito Gigaciao.com, arriverà in fumetteria, libreria e sugli store online a partire dal 18 settembre 2026.

Sarà inoltre disponibile un’edizione limitata, acquistabile solo sul sito Gigaciao.com e in fiera, con una cover variant disegnata da Corrado Mastantuono.

L’autore

Maurizio Piraccini, in arte Dr. Pira, è nato a Tortona nel 1977. Fumettista, grafico, animatore e docente, realizza fumetti dalla metà degli anni Novanta ed è attualmente inseegnante di animazione allo IED di Roma.

Oltre ad aver creato I Fumetti della Gleba – il più longevo sito di webcomics in italia, attivo dal 1997 – come fumettista ha realizzato numerose serie per XL di Repubblica, Vice Magazine, l’Internazionale e Smemoranda, e ha collaborato con linus, Rolling Stone, Pic Nic e Hobby Comics. Come scrittore ha tenuto rubriche fisse su XL di Repubblica, Link – Idee per la televisione e Nero Magazine. Come autore televisivo ha scritto per i programmi Lorem Ipsum(Deejay TV) e Top 5 (Rai 5). Ha realizzato storyboard per il cinema (Io sono l’amoredi Luca Guadagnino nel 2009) e per la pubblicità. Nel 2015 ha curato come direttore artistico e animatore le scenografie video per il “Pop-Hoolista Tour” di Fedez e nel 2016 per il tour “Piccoli Energumeni” di Elio e le Storie Tese. Nel 2016 autoproduce L’Almanacco dei Fumetti della Gleba, che raccoglie tutta la sua produzione di storie brevi in quasi 900 pagine, ha venduto 2000 copie in un mese e mezzo con il metodo Prima o Mai. Nel 2019, con Super Relaxスーパー・リラックス ＵＬＴＲＡ ＨＤ １０８０vince il premio Attilio Micheluzzi come “Miglior Fumetto” al Comicon di Napoli. Lo stesso anno realizza una storia a fumetti per il Museo Archeologico di Paestum, all’interno del progetto del MIBACT Fumetti nei Musei. Per Feltrinelli comics pubblica Topo e Papero nel 2021 e Gabonzo, l’invincibile robot nel 2022. Da febbraio a luglio 2021 pubblica una striscia settimanale per l’Internazionale. Un autoritratto dell’Autore viene selezionato, all’interno del progetto Fumetti nei Musei del MIBACT, per essere aggiunto alla collezione permanente di autoritratti del Museo degli Uffizi a Firenze.Nel 2026 pubblica con Gigaciao il fumetto Che divertimenti! con Topo e Papero.

Che divertimenti! con Topo e Papero

Dr. Pira

Gigaciao, 2026

224 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN: 9791257540289