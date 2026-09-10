Anteprima Blue Sky (Coconino/Doku)

Aiko è una giovane donna che cerca di rimettere insieme la propria vita dopo un divorzio recente e un matrimonio che le ha lasciato più ferite che ricordi felici.

Madre di due bambini piccoli e responsabile di un locale, si trova a gestire da sola un equilibrio fragile, tra lavoro e famiglia, senza mai potersi fermare davvero. Le difficoltà pratiche si intrecciano a quelle sociali: in un contesto ancora diffidente verso l’autonomia femminile, Aiko è spesso oggetto di giudizi silenziosi e aspettative soffocanti.

Nel locale trova un inatteso punto di appoggio in Ichiro, un dipendente più giovane di lei. La sua presenza discreta ma costante diventa, poco alla volta, qualcosa di più di un semplice aiuto. Tra i due nasce una complicità che Aiko non aveva previsto, capace di riaccendere emozioni che credeva ormai lontane.

Yamada Murasaki in Blue Sky – in uscita per l’etichetta Doku di Coconino Press l’11 settembre 2026 – racconta la storia di Aiko con uno sguardo lucido e privo di giudizio, mettendo in scena le difficoltà concrete e interiori di una madre divorziata, costretta a confrontarsi non solo con le responsabilità familiari e lavorative, ma anche con il peso di uno stigma sociale ancora molto radicato. Il racconto acquista ulteriore profondità se letto alla luce della biografia dell’autrice. Come Aiko, anche Yamada Murasaki ha vissuto in prima persona l’esperienza del divorzio e la necessità di ridefinire la propria identità al di fuori dei ruoli tradizionali. La sua scelta di risposarsi con un uomo molto più giovane rappresentò, all’epoca, una presa di posizione significativa, in aperta sfida alle convenzioni sociali del Giappone del tempo. Questa dimensione autobiografica attraversa l’opera in modo sottile, conferendole autenticità e una forte carica emotiva.

L’autrice

YAMADA MURASAKI, pseudonimo di Shiratori Mitsuko, è stata una mangaka, saggista e poetessa nata a Tokyo nel 1948. Ha esordito nel mondo del fumetto nel 1969 sulle pagine della rivista COM, distinguendosi fin da subito per uno sguardo autoriale attento e fuori dagli schemi. Nel corso della sua carriera ha sviluppato una produzione profondamente legata ai temi sociali, con un’attenzione particolare alla condizione femminile. Le sue opere affrontano con sensibilità e rigore questioni come il matrimonio, la maternità e la costruzione dell’identità, mettendo spesso in luce le pressioni e i vincoli imposti dalla società. Tra il 1981 e il 1984 ha pubblicato sulla rivista Garo Shinkirari (Tenui bagliori), un racconto intenso che segue la vita di una casalinga intrappolata in un matrimonio infelice, soffocata dalle aspettative familiari e sociali. È proprio in lavori come questo, così come in Blue Sky, che emerge con forza la sua sensibilità femminista e la sua capacità di indagare la dimensione interiore dei personaggi. Yamada Murasaki è scomparsa nel maggio del 2009, lasciando un’eredità significativa nel panorama del fumetto giapponese d’autore.

Blue Sky

Yamada Murasaki

Traduzione di Maria Cristina Gasperini

Coconino Press/Doku, 2026

348 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788876189081

Anteprima di Blue Sky