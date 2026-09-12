Blade: Bassam Tariq parla del film cancellato e loda Kevin Feige

In una lunga intervista con TheWrap riguardante il suo nuovo film Your Mother Your Mother Your Mother con protagonista Mahershala Ali, il regista Bassam Tariq ha avuto modo di parlare del lungometraggio Marvel Studios su Blade poi cancellato che avrebbe dovuto vedere protagonista proprio l’attore premio Oscar.

Il regista ha raccontato di aver lavorato a Blade per circa un anno e mezzo e di essersi trasferito con la famiglia ad Atlanta, dove la pre-produzione era già a buon punto. Ha confermato che la sua versione del film era ambientata almeno in parte negli anni Venti; Ruth Carter era la costumista e, quando è passata a lavorare a Sinners di Ryan Coogler, ha portato con sé alcuni dei costumi inutilizzati della pellicola.

Tariq ha poi parlato di Kevin Feige, da cui rivela di avere imparato molto e che ha descritto come una persona che “spinge sempre oltre i confini”.

Lo incontravo durante le riunioni e cose del genere; purtroppo non abbiamo trascorso molto tempo insieme, perché lui era sempre oberato da tantissimi progetti.

Il regista ha sottolineato di avere notato quanto Feige fosse in sintonia con il pubblico rispetto a quanto lo fosse lui, ammettendo che provenire dal mondo del cinema d’essai lo aveva messo in un atteggiamento del tipo: “A chi importa del pubblico?”.