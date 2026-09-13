Produzione terminata per Scooby-Doo: Origins, live-action targato Netflix

Netflix ha annunciato che la produzione di Scooby-Doo: Origins, serie live-action e rivisitazione in chiave moderna dei personaggi di Hanna & Barbera, è ufficialmente terminata ad Atlanta, dove si sono svolte le riprese.

Durante l’ultima estate trascorsa al campo estivo – recita la sinossi ufficiale dello show – i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante legato a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe aver assistito a un omicidio di natura soprannaturale. Insieme a Velma, una ragazza del posto pragmatica e amante della scienza, e a Freddy, il nuovo arrivato tanto strano quanto affascinante, si mettono all’opera per risolvere il caso, che trascina ognuno di loro in un incubo spaventoso capace di svelare tutti i loro segreti.

Lo show vede protagonisti gli attori Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson e Maxwell Jenkins.