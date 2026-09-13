Produzione terminata per Scooby-Doo: Origins, live-action targato Netflix

13 Settembre 2026
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La nuova serie in live-action arriverà nel 2027.
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Netflix ha annunciato che la produzione di Scooby-Doo: Origins, serie live-action e rivisitazione in chiave moderna dei personaggi di Hanna & Barbera, è ufficialmente terminata ad Atlanta, dove si sono svolte le riprese.

Durante l’ultima estate trascorsa al campo estivo – recita la sinossi ufficiale dello show – i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante legato a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe aver assistito a un omicidio di natura soprannaturale. Insieme a Velma, una ragazza del posto pragmatica e amante della scienza, e a Freddy, il nuovo arrivato tanto strano quanto affascinante, si mettono all’opera per risolvere il caso, che trascina ognuno di loro in un incubo spaventoso capace di svelare tutti i loro segreti.

Lo show vede protagonisti gli attori Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson e Maxwell Jenkins.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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