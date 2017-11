Shazam: Mark Strong in trattative per il ruolo di Sivana

The Hollywood Reporter ha confermato che l’attore Mark Strong, noto per avere interpretato il ruolo di Sinestro in Green Lantern con Ryan Reynolds, è in trattative iniziali per ricoprire la parte del villain principale di Shazam, ovvero il Dottor Sivana.

La pellicola vedrà protagonista Zachary Levi e sarà diretta da David F. Sandberg per la New Line Cinema.

Creato nel lontano 1940, Thaddeus Bodog Sivana è un folle scienziato ideatore di malvagi complotti e ha cercato per anni di distruggere Marvel e la sua famiglia di eroi, fallendo ogni volta.