Sex Drug Rock & Roll: la nuova raccolta a fumetti di Gianfranco Vanni.

Comunicato stampa

A volte ritornano.

In Sex Drug Rock & Roll: Dio benedica l’America sono raccolti alcuni fumetti porno-demenziali di Gianfranco Vanni, alias Collirio, pubblicati sulle riviste Blue e Selen alla fine del secolo scorso:

Sex Drug Rock & Roll è apparso in tre puntate su Blue, la rivista romana di Francesco Coniglio. Due tipi si incontrano, fanno sesso (tanto), vanno a comperare della droga, vengono arrestati, fuggono, in un locale vicino a Nashville dove tutti si vestono come Elvis, fanno una carneficina.

35 centimetri d’amore è un omaggio a John Holmes, attore porno, il primo grande divo dell’altra Hollywood, morto a 44 anni per complicazioni legate all’ AIDS. Pubblicato sulle pagine di Blue, in due puntate.

Foto bruciate è un inedito: Los Angeles, una giovane donna viene ritrovata suicida. Il facoltoso padre incarica un poliziotto privato di indagare e scoprire le ragioni del gesto. Pensato per Blue, il fumetto non viene portato a termine (sono 14 tavole) alla notizia della “cessata” attività della rivista.

Vibratori, fumetto pubblicato sulla rivista Selen, riprende liberamente un “raccontino” di Charles Bukowski. Una enorme “fatina” trasforma l’ometto in quell’oggetto di piacere femminile.

Miss Valona, pubblicato su Selen Presenta racconta il solito “italiano furbetto” fregato dal pappone albanese. Dedicato agli italiani razzisti.

Sex Drug Rock & Roll: Dio benedica l’America

Gianfranco Vanni Collirio

Autoproduzione, 2026

100 pagine, brossurato, colori – 15,02 €

ISBN: ‏‎9798191115429