“Sono tra noi”, la nuova graphic novel di Gianfranco Vanni Collirio

Comunicato stampa

In seguito ad un test atomico, un aereo militare da ricognizione precipita al suolo e i piloti vengono dati per morti. Dopo alcuni giorni però uno di questi, uno scienziato atomico, torna inaspettatamente a casa senza ricordare nulla di quello che gli è accaduto in seguito all’impatto. Poco dopo l’uomo inizia ad avere strani comportamenti e inquietanti allucinazioni che lo conducono all’interno di una grotta dove si nascondono misteriosi alieni.

Dopo aver realizzato Marco e il seme dell’uomo, il disegnatore ferrarese Gianfranco Vanni Collirio torna di nuovo al genere fantascientifico realizzando Sono tra noi, omaggio ai B movie di fantascienza degli anni Cinquanta. In quelle pellicole gli effetti speciali erano artigianali e a basso costo e gli alieni erano protagonisti assoluti.

In questo libro edito da Este Edition, Vanni Collirio prova a ricatturare nelle tavole della storia quella strana poetica diventata cult nei decenni e che ebbe in registi come Ed Wood i suoi rappresentanti.

Sono tra noi

Gianfranco Vanni Collirio

Este Edition, 2026

€ 15,00

ISBN: 9788867043118