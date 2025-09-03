Gianfranco Vanni Collirio in mostra ad Argenta

Comunicato stampa

All’interno della 68° edizione della Fiera di Argenta (FE), che si svolgerà dall’11 al 14 settembre 2025, verrà inaugurata una mostra dedicata a Gianfranco Vanni Collirio.

Poiché l’edizione della fiera è dedicata agli Anni ’80 del XX secolo, al piano terra del Mercato l’artista argentano ha allestito Bleah. La retroguardia del fumetto (1980-2025): una mostra antologica dalle sue prime esperienze alla fine degli anni settanta, quando realizzò la rivista ciclostilata Il Pinguino, alla collaborazione con l’editore argentano Stefano Trentini sulla sua fanzine Nuvola Bianca che si occupava di musica rock e comics e fino poi alle pubblicazioni più recenti.

La mostra, visitabile fino al 9 ottobre 2025, è accompagnata da un catalogo – pubblicato da Este Edition – all’interno del quale sono raccolti vari interventi firmati da vari autori tra cui Vincenzo Sparagna, Stefano Trentini e Paolo Micalizzi.