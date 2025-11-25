La graphic novel sulla Corazzata Potëmkin

Comunicato stampa

In occasione del centenario (1925-2025) dell’uscita nelle sale cinematografiche del film La corazzata Potëmkin del grande regista sovietico Ejzenstejn, la casa editrice romana Red Star Press dà alle stampe l’omonima graphic novel firmata da Gianfranco Vanni Collirio, nella collana Tutte le strade.

Il volume è arricchito dall’introduzione curata da Guido Carpi, docente di Letteratura e Storia della cultura russa, presso l’Università di Napoli.

La rivoluzione sovietica del 1917 non arrivò all’improvviso a sconvolgere la realtà russa mettendo fine a quel secolare regno di oppressione e sfruttamento che fu il dominio degli zar.

A guidare un intero popolo alla rivolta furono, insieme all’abilità con la quale il Partito bolscevico di Lenin riuscì a dare una direzione politica alla rabbia generalizzata, le terribili condizioni di vita delle persone comuni: contadini, operai ma anche soldati, come i marinai che, nel 1905, furono protagonisti del clamoroso ammutinamento dell’equipaggio della nave da guerra Potëmkin.

A innescare la ribellione, il rifiuto della ciurma di mangiare un rancio a base di carne avariata e la crudele intransigenza degli ufficiali di bordo, pronti a fucilare chiunque si fosse rifiutato di nutrirsi con quel cibo. Fu il plotone di esecuzione allora a fare fuoco sui comandanti piuttosto che sparare sui compagni disarmati.

E mentre i marinai prendevano il controllo della nave, la loro ribellione si estendeva alla vicina città di Odessa, dove la solidarietà della folla sarebbe stata ferocemente repressa dalle armate cosacche.

I colpi di cannone che, in quella circostanza, la Potëmkin esplose contro il palazzo delle autorità zariste, insieme alla bandiera rossa innalzata sul suo ponte, furono un monito indelebile: la lotta per la libertà avrebbe continuato ad animare le gesta del popolo russo, fino alla vittoria.

La corazzata Potëmkin

Gianfranco Vanni Collirio

Red Star Press, 2025

108 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

EAN: 9788867184590