SBE presenta “Zagor contro il vampiro” vol. 4

Comunicato stampa

Appuntamento in libreria e fumetteria dal 26 settembre 2025 con la quarta uscita della collana dedicata agli incontri-scontri tra Zagor e uno dei suoi antagonisti più apprezzati: il Barone Bela Rakosi.

Le indagini su un terribile contagio di vampirismo conducono Zagor, Cico e il dottor Metrevelic nel cuore dei Monti Superstizione. Ma anche altri si muovono nei paraggi: la contessa-vampira Ylenia Varga, Mister Ferguson e un misterioso Non-Morto, con la sua schiera di servitori. Tutti alla ricerca del luogo dove si nasconde il barone Bela Rakosi.

ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO. L’ANTICA MALEDIZIONE raccoglie gli episodi scritti e sceneggiati da Jacopo Rauch Vampiri, con i disegni di Raffaele Della Monica, e L’antica maledizione, con le illustrazioni di Gallieno Ferri, Gianni Sedioli, Marco Verni. Completa il volume l’introduzione Il ritorno del vampiro di Moreno Burattini, mentre l’illustrazione di copertina è firmata da Gallieno Ferri.

Zagor contro il vampiro vol. 4 – L’antica maledizione

AA.VV.

Sergio Bonelli Editore, 2025

432 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,00 €

ISBN: 9791256291359