SBE presenta Il Confine vol. 11

Comunicato stampa

Dal 31 luglio 2026 arriva in libreria e fumetteria un nuovo volume della serie IL CONFINE, creata dagli sceneggiatori Mauro Uzzeo & Giovanni Masi.

In questo undicesimoe penultimo episodio, intitolato DA LEI ALL’ETERNITÀ, nulla è quello che sembra. Tre colpi, tre spari di fucile, tre proiettili, hanno ridotto in fin di vita l’ex agente dell’Interpol, Laura Denti. L’ultimo a stringerla tra le braccia è stato il suo collega Antoine Jacob, arrivato troppo tardi per fermare l’assassino ma forse ancora in tempo per salvarla. Per riuscirci, il francese deve affrontare proprio il tempo, addentrandosi nel cuore della montagna degli squarci e sfidando così l’origine del suo mistero, partendo da Laura e raggiungendo l’eternità. Un viaggio attraverso epoche e luoghi, sanità mentale e pazzia, per portare alla luce ricordi dimenticati e dare un volto ai segreti sussurrati dai boschi.

Il volume contiene i capitoli 31, 32 e 33 e si chiude con il Rapporto di Polizia in merito agli eventi occorsi in località Monte Longo. Soggetto e sceneggiatura sono di Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, i disegni di Bruno Cannucciari e Lucia Gabbi, i colori di Adele Matera e l’illustrazione di copertina di LRNZ.

Il Confine vol. 11 – Da lei all’eternità

Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Bruno Cannucciari, Lucia Gabbi, Adele Matera, LRNZ (copertina)

Sergio Bonelli Editore, 2026

80 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9788869618321