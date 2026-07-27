Kevin Feige sul MCU: “La nostra attuale strategia è qualità prima di quantità”

27 Luglio 2026
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Il presidente dei Marvel Studios parla del prossimo futuro dopo il successo di San Diego.
Kevinfeige

Intervistato da Empire Magazine a ridosso dell’evento San Diego Comic-Con, che ha visto alcuni annunci importanti tra i quali un film su Ghost Rider con Ryan Gosling e il terzo capitolo di Black Panther con david Johnson, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha focalizzato l’attenzione su quella che è al momento la strategia della major per il prossimo futuro, sottolineando che non ci saranno altri film tra i prossimi due capitoli di Avengers.

Gran parte del lavoro si basa su una strategia di cui parliamo da tempo, ovvero concentrarci sulla qualità. Cerchiamo sempre di puntare sulla qualità, ma quando la quantità è così elevata, si rischia di disperdere le energie. Non volevamo disperdere le energie, e gli Avengers sono importantissimi. E Secret Wars, in particolare per i lettori di Empire che conoscono i fumetti, è di per sé un’introduzione al futuro, a ciò che verrà dopo. Quindi, in realtà, si trattava di portare a termine quei due film e preparare il terreno per il 2028, di cui abbiamo già rivelato due titoli: Ghost Rider e Black Panther 3.

Parlando di Ghost Rider, Feige è rimasto reticente sui dettagli basilari alla base della pellicola, ma ci ha tenuto a evidenziare che il motore trainante del progetto è stato Ryan Gosling.

È stato Gosling ad avere l’intuizione. È stato Gosling ad avere la proposta che ha convinto Shawn [Levy, il regista ndr], che li ha portati a presentarci quest’idea, e che ci ha permesso di essere qui sul palco oggi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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