Kevin Feige sul MCU: “La nostra attuale strategia è qualità prima di quantità”

Intervistato da Empire Magazine a ridosso dell’evento San Diego Comic-Con, che ha visto alcuni annunci importanti tra i quali un film su Ghost Rider con Ryan Gosling e il terzo capitolo di Black Panther con david Johnson, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha focalizzato l’attenzione su quella che è al momento la strategia della major per il prossimo futuro, sottolineando che non ci saranno altri film tra i prossimi due capitoli di Avengers.

Gran parte del lavoro si basa su una strategia di cui parliamo da tempo, ovvero concentrarci sulla qualità. Cerchiamo sempre di puntare sulla qualità, ma quando la quantità è così elevata, si rischia di disperdere le energie. Non volevamo disperdere le energie, e gli Avengers sono importantissimi. E Secret Wars, in particolare per i lettori di Empire che conoscono i fumetti, è di per sé un’introduzione al futuro, a ciò che verrà dopo. Quindi, in realtà, si trattava di portare a termine quei due film e preparare il terreno per il 2028, di cui abbiamo già rivelato due titoli: Ghost Rider e Black Panther 3.

Parlando di Ghost Rider, Feige è rimasto reticente sui dettagli basilari alla base della pellicola, ma ci ha tenuto a evidenziare che il motore trainante del progetto è stato Ryan Gosling.