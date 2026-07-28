Weird Book presenta la raccolta Syndrome

28 Luglio 2026
di
Il volume Syndrome contiene cinque storie horror a fumetti realizzate da Simone Bocci e Valentina Testa.
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Comunicato stampa

All’interno della propria collana editoriale dedicata al fumetto, Weird Comics, la casa editrice Weird Book porta in libreria Syndrome, una raccolta di cinque storie horror a fumetti, ideate e scritte da Simone Bocci e disegnate da Valentina Testa.
Ogni racconto affronta una specifica sindrome clinica, trasformandone i connotati in parabole inquietanti.
La raccolta presenta storie dell’orrore in cui genitori assumono atteggiamenti bizzarri e diversi dal solito, creature mostruose appaiono improvvisamente sotto la doccia, programmi televisivi truculenti dove il sangue la fa da padrone, momenti d’intimità personale che non vanno a finire come dovrebbero, e nascituri terrificanti che rappresentano una minaccia per il mondo intero.
Il volume è arricchito da una prefazione di Officina Infernale.

Syndrome
Simone Bocci, Valentina Testa
Weird Book, 2026
100 pagine, brossurato, colori – 17,90 €
ISBN: 9791281603400

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