Weird Book presenta la raccolta Syndrome

Comunicato stampa

All’interno della propria collana editoriale dedicata al fumetto, Weird Comics, la casa editrice Weird Book porta in libreria Syndrome, una raccolta di cinque storie horror a fumetti, ideate e scritte da Simone Bocci e disegnate da Valentina Testa.

Ogni racconto affronta una specifica sindrome clinica, trasformandone i connotati in parabole inquietanti.

La raccolta presenta storie dell’orrore in cui genitori assumono atteggiamenti bizzarri e diversi dal solito, creature mostruose appaiono improvvisamente sotto la doccia, programmi televisivi truculenti dove il sangue la fa da padrone, momenti d’intimità personale che non vanno a finire come dovrebbero, e nascituri terrificanti che rappresentano una minaccia per il mondo intero.

Il volume è arricchito da una prefazione di Officina Infernale.

Syndrome

Simone Bocci, Valentina Testa

Weird Book, 2026

100 pagine, brossurato, colori – 17,90 €

ISBN: 9791281603400