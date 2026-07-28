Momotaro: una fiaba giapponese per Toppi

La collana di NPE dedicata all’autore milanese si arricchisce del racconto lungo Momotaro, ambientato nel Giappone feudale. Toppi questa volta reinterpreta la fiaba dell’omonimo bambino nato da una pesca realizzando un riuscito racconto che si svolge nell’ambito dei miti giapponesi. Cresciuto da un taglialegna che lo ha trovato nel bosco, Momotaro parla la lingua degli animali e si trova ad affrontare un viaggio in compagnia di una volpe che lo porta contro il malvagio Washizu, che ha conquistato la regione con l’aiuto di tremendi demoni.
Il lavoro grafico di Toppi in questa storia contrappone natura e opera dell’uomo, semplicità e grottesco. Il suo tratteggio crea consistenza, solidità e ruvidezza nella rappresentazione di armature, armi e abiti. Gli esseri malvagi o di significato negativo sono drappeggiati con un nero che ne esaspera contorni, forme paradossali e tocchi grotteschi: spesso è proprio la loro dimensione a creare il contrasto con Momotaro, che appare sempre piccolo rispetto alle prospettive enormi che l’artista consegna ai malvagi.
La natura invece è rappresentata come ricca e piena di luce, suggestiva: Toppi riesce a immergerci in una condizione dove la magia non è esplicita ma aleggia sospesa, come sospeso nel tempo sembra il racconto, ennesima prova della forza evocativa con cui l’autore è capace di animare le sue tavole.
Abbiamo parlato di:
Momotaro
Sergio Toppi
NPE, 2026
64 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €
ISBN: 9788876188190