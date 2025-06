SBE presenta “Dylan Dog. Cagliostro”

Comunicato stampa

Arriva il 13 giugno 2025 in libreria e fumetteria DYLAN DOG. CAGLIOSTRO, volume celebrativo che contiene due storie scritte da Tiziano Sclavi e disegnate da Luigi Piccatto, con protagonista il gatto più amato della serie.

Una trasferta newyorkese per Dylan Dog, un viaggio popolato di orrori e vaghi presagi, in cui un’anonima sfida attira il protagonista verso un destino ignoto, o una trappola mortale. E quando sono in gioco forze cosmiche per cui streghe, maghi e occultisti di tutto il mondo vengono assassinati da un misterioso angelo sterminatore, l’Indagatore dell’Incubo deve decidere se fidarsi della bella Kim e del suo scontroso gatto Cagliostro. D’altronde si sa, è difficile conquistare l’affetto di un felino, specialmente se dotato di strani poteri magici e di un bel caratteraccio… ma una volta ottenuto, è per sempre!

Il volume, che contiene gli episodi Cagliostro! (Dylan Dog #18, marzo 1988) e Maesltrom! (Dylan Dog #63, dicembre 1991), è arricchito da una copertina di Angelo Stano e dalla postfazione di Franco Busatta.

Dylan Dog. Cagliostro

Tiziano Sclavi, Luigi Piccatto

Sergio Bonelli Editore, 2025

208 pagine, cartonato, colori – 27,00 €

ISBN: 9791256291014