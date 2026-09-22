Rapalloonia 2026: i fumetti di Lorenzo Mattotti

Comunicato stampa

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, che sostiene con passione questa importante iniziativa culturale, quest’anno il Castello sul mare ospiterà esclusivamente le tavole originali dei fumetti che Lorenzo Mattotti, autore noto in tutto il mondo per le sue opere d’arte e le sue illustrazioni, ha pubblicato a partire dagli anni ’70 per più di quarant’anni.

La mostra, curata da Giovanni Nahmias con la collaborazione della Galerie Martel di Parigi, esporrà più ottanta tavole originali.

Mattotti, con un personalissimo approccio artistico e una costante sperimentazione, ha rinnovato più volte il linguaggio e le forme del fumetto. Tutto questo storico percorso sarà rappresentato da una selezione di pagine dai lavori più importanti, divise in tre sezioni.

Periferiche, con le tavole dalle prime storie per rivista, dove il processo di sintesi grafica inizia a svilupparsi con forte personalità, lavorando principalmente in bianco e nero.

Valvoline, che fa

riferimento al collettivo di artisti, di caratura internazionale, riuniti negli anni ’80 da un comune approccio formale e artistico, di cui Mattotti è stato visivamente molto rappresentativo, con lavori fondamentali come Fuochi, punto di svolta nella sua carriera e nel fumetto italiano.

Infine, Graphic Novel, in cui la ricerca sui tempi interni, sull’espressività del colore, sulla narrazione visiva e l’evocazione narrativa, si raffinano sempre di più, prendendo anche strade impreviste e sorprendenti.

A partire delle ore 11 di sabato 26 settembre, a Villa Queirolo, come ogni edizione, ci saranno oltre

40 autori che incontreranno il pubblico per firme e sketch e parteciperanno a incontri nella sala dedicata in Villa.

Sempre sabato pomeriggio sono previsti un incontro con Maicol & Mirco,

direttore della rivista La fine del mondo, per raccontare il primo anno di pubblicazione e un incontro con Lorenzo Mattotti, Jerry Kramsky e Ivo Milazzo, sull’arte di fare fumetti. Domenica mattina invece saranno presentati i libri: Pop & Fuzzy di Luciano Bottaro (Allagalla Editore), Miti Minimi di Massimo Giacon (BeccoGiallo Editore) e Tavole a Tavola di Luca Fassina (Oligo Editore).

Quest’anno sarà ospite anche l’associazione Figurine Forever che presenterà una figurina speciale dedicata a Rapalloonia con l’immagine della locandina di Mattotti, i cui proventi andranno a sostegno del progetto “Adotta con la figurina”, per adozioni a distanza in Madagascar.

Sabato sera si terrà presso il Ristorante U Giancu la storica Cena dei Cartoonist con l’assegnazione dell’ambito Premio U Giancu, giunto alla 33ma edizione.

La mostra al Castello aprirà le porte ai visitatori sabato 26 settembre alle ore 17.00. Domenica 27 settembre si potrà accedere alle sale del Castello con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 11 di ottobre (giovedì 1, 8 ottobre: 10.30 – 12.30, venerdì 2, 9 ottobre: 15.30 – 18.00, sabato 3, 10 ottobre e domenica 4, 11 ottobre 10.00 – 19.00).