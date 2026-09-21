Comunicato stampa

Cosa unisce una marmitta di maccheroni fumanti, un panino titanico che sfida le leggi della gravità, una pozione bollita in un paiolo di rame e una ciotola di ramen fumante? A prima vista, sembrerebbero solo menù molto diversi tra loro, in realtà, sono i veri motori di una delle forme d’arte più pop e amate al mondo: il fumetto. Fin dalle sue primissime tracce nell’Ottocento, la letteratura per immagini ha stretto un patto indissolubile con il cibo. Mangiare, nel fumetto, non è quasi mai un semplice atto biologico, ma caratterizzazione sociale, satira politica, espediente comico e potentissimo veicolo di empatia e umanità. Attraverso le tavole disegnate, il cibo si fa specchio dei tempi: racconta la fame nera della Grande Depressione americana e il boom del consumismo nel dopoguerra, attraversa l’ingordigia surreale dei mostri e approda alla sacralità conviviale delle tavole orientali. (Luca Fassina)

Dopo aver esplorato cibo e bevande nella letteratura attraverso i libri di Stephen King, nel mondo del cinema, nell’universo della musica tramite le ricette più amate dalle rockstar e persino nell’iconografia delle copertine dei dischi, Luca Fassina torna alla cultura pop con una passeggiata lunga tre secoli attraverso fumetti, comics, bandes dessinées, bildergeschichten, tebeo e manga.

Il cibo nel mondo dei fumetti: non solo dettaglio decorativo, ma strumento narrativo, antropologico e iconografico che definisce l’identità dei personaggi e la struttura della trama; gli spinaci di Braccio di Ferro, la pizza delle Tartarughe Ninja, il ramen di Naruto; il banchetto come luogo per la risoluzione dei conflitti, il cibo come indicatore di classe sociale e come riflesso della cultura di appartenenza degli autori. Completano il saggio interviste ai protagonisti del fumetto nostrano e internazionale e ricette tutte da provare.

Tavole a tavola. Cibo e bevande nel mondo dei fumetti

Luca Fassina

Oligo, 2026

92 pagine, brossurato – 16,00 €

Disponibile dal 9 ottobre 2026

LUCA FASSINA lavora con la parola scritta da oltre trent’anni: giornalista, scrittore, traduttore e storyteller di Milano, è stato corrispondente musicale da Londra e manager dell’entertainment a Parigi. Oggi scrive per Classic Rock, Metal Hammer e Sergio Bonelli Editore; ha collaborato, tra gli altri, con RollingStone.it. Per Oligo Editore ha pubblicato Cucina. Stephen King: ricetta per un disastro(2022), Spaghetti. Le rockstar a tavola: dagli AC/DC a Zucchero(2023), Gusto/ Disgusto. Il cibo diventa cult: dal cinema alla tavola(2024), Vino/Vinile. Il cibo si fa musica: l’estetica delle copertine.