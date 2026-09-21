Anteprima: “Lucas Museum of Narrative Art” di Lucas, Del Toro e Linkof (TASCHEN)

TASCHEN presenta Lucas Museum of Narrative Art. L’arte della narrazione. Un avvincente viaggio attraverso le immagini che raccontano le nostre storie.

Dai miti dell’antichità ai grandi successi del cinema, le storie plasmano da sempre il nostro modo di concepire noi stessi e il mondo che ci circonda. Realizzata in collaborazione con il Lucas Museum of Narrative Art, questa importante monografia in due volumi ripercorre la storia della narrazione visiva attraverso epoche e discipline artistiche.

Attingendo alla ricchissima collezione del museo, il volume esplora molteplici linguaggi espressivi, tra cui pittura, illustrazione, fotografia, fumetto e cinema. Accostate le une alle altre, queste opere rivelano il linguaggio visivo comune che unisce belle arti e cultura popolare, seguendo l’evoluzione della narrazione dalla pagina stampata al grande schermo. Organizzati per temi, i volumi presentano opere di alcuni tra i più influenti artisti e narratori dell’età moderna. Da Norman Rockwell e Frank Frazetta fino a celebri fotografi, autori di fumetti e illustratori di libri per l’infanzia, la selezione curata dal museo dimostra come le immagini educhino, ispirino e ci spingano a immaginare nuove possibilità.

Una sezione dedicata al cinema racconta la creazione di Star Wars attraverso bozzetti di produzione originali, concept art, costumi e veicoli. Materiali che offrono uno sguardo dietro le quinte sul processo collaborativo che ha trasformato schizzi e prototipi in uno degli universi narrativi più influenti di sempre. Con introduzioni di George Lucas e Guillermo del Toro, questa pubblicazione celebra il ruolo dell’arte e della narrazione nella costruzione del nostro immaginario collettivo.

Lucas Museum of Narrative Art

Copertina rigida, due volumi in cofanetto, 24.3 x 30.4 cm, 6.13 kg, 832 pagine

ISBN 978-3-7544-0564-2

Edizione: Inglese

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L’artista

George Lucas è un regista, sceneggiatore, produttore e cofondatore del Lucas Museum of Narrative Art. Ideatore delle note saghe cinematografiche Star Wars e Indiana Jones, ha contribuito a trasformare il cinema moderno attraverso la sua casa di produzione Lucasfilm e l’azienda di effetti visivi Industrial Light & Magic. Da sempre sostenitore degli artisti e del potere dello storytelling visivo, ha dato forma a questa visione anche attraverso le pubblicazioni a cui ha contribuito e alla fondazione del museo.

Gli autori

Guillermo del Toro è regista, scrittore e produttore, noto per la sua capacità di intrecciare fantasy, horror e storia in opere come Frankenstein (2025), La forma dell’acqua (2017) e Il labirinto del fauno (2006). Autore prolifico, collezionista e appassionato sostenitore della cultura visiva, da tempo promuove il lavoro degli artisti, l’arte narrativa e lo storytelling creativo.

Ryan Linkof è curatore senior e responsabile dei programmi cinematografici presso il Lucas Museum of Narrative Art. In precedenza, ha fatto parte del team curatoriale fondatore dell’Academy Museum of Motion Pictures e ha ricoperto il ruolo di curatore presso il Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Ha conseguito un dottorato di ricerca presso la University of Southern California ed è autore e curatore di numerose pubblicazioni dedicate alla fotografia, al cinema e all’arte narrativa.

L’editore

Jessica Hundley è autrice, regista e giornalista. Ha scritto per testate quali Vogue, Rolling Stone e The New York Times, e ha pubblicato libri su artisti come Dennis Hopper, David Lynch e Gram Parsons. Nelle sue opere, Hundley approfondisce spesso aspetti della controcultura, con una particolare propensione per la metafisica, la psichedelia e la magia.