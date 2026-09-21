Daredevil: Born Again si concluderà con la terza stagione

The Hollywood Reporter informa che la terza stagione di Daredevil: Born Again, attualmente in post-produzione, sarà anche l’ultima per la serie con protagonista Charlie Cox nel ruolo dell’eroe di Hell’s Kitchen.

Secondo il sito, i Marvel Studios hanno silenziosamente interrotto la collaborazione con lo showrunner Dario Scardapane, il cui contratto è scaduto e non sarebbe quindi stato rinnovato. L’uscita di Scardapane avviene proprio mentre la serie è nelle fasi di post-produzione, dopo avere ultimato la lavorazione qualche settimana fa, e non è chiaro chi si occuperà di portare a termine il progetto, anche se alcune fonti indicano che la post-produzione sia alle battute finali.

I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

Scardapane era subentrato nel corso della lavorazione della prima stagione della serie, quando i Marvel Studios avevano deciso un completo reset creativo dello show, con quest’ultimo che venne fatto subentrare a Matt Corman e Chris Ord. Negli ultimi tempi, Marvel Television ha gradualmente ridotto il numero di programmi prodotti per la piattaforma Disney Plus, anche se il sito sottolinea che la società ha in fase di sviluppo tra le tre e le cinque serie e , secondo alcune fonti, avrebbe appena dato luce verde a un thriller di spionaggio dal titolo Zodiac.

Al momento, non è chiaro a cosa si riferisca il titolo, ma il riferimento secondo THR potrebbe riguardare una famosa organizzazione criminale del Marvel Universe.