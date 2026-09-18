Wonder Man: Serie Disney Plus aveva una fidelizzazione del 52%

Un rapporto della società di analisi dati Luminate rivela che le serie televisive trasmesse in televisione hanno più possibilità di essere rinnovate rispetto a quelle realizzate per le piattaforme streaming.

Il rapporto aggiunge che le emittenti televisive americane nel corso del 2025 hanno rinnovato il 65% della loro programmazione, contro il 44% dei principali servizi streaming, a causa del fatto che le emittenti tradizionali hanno budget e spazi di trasmissione più limitati, elementi che rendono meno complesse le decisioni su eventuali rinnovi mentre la natura ciclica delle stagioni televisive impone di prendere tali decisioni con più rapidità.

Per quanto riguarda lo streaming conta, secondo lo stesso report, la fidelizzazione del pubblico, con un parametro di riferimento chiave al 50%, ovvero la metà del pubblico che ha iniziato il primo episodio è poi arrivato alla fine della serie, anche se non sempre questo è qualcosa di determinante per la continuazione di um progetto. A questo proposito Luminate cita lo show di Marvel Studios e Disney Plus Wonder Man, che aveva superato questa soglia mantenendo il 52% del pubblico nell’arco di dodici settimane, fattore che aveva inizialmente portato a un rinnovo per una seconda stagione, salvo poi essere cancellata poco più tardi.