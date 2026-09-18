Wonder Man: Serie Disney Plus aveva una fidelizzazione del 52%

18 Settembre 2026
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Un rapporto rivela alcuni dati interessanti sulla serie Disney Plus, poi cancellata.
Wonderman

Un rapporto della società di analisi dati Luminate rivela che le serie televisive trasmesse in televisione hanno più possibilità di essere rinnovate rispetto a quelle realizzate per le piattaforme streaming.

Il rapporto aggiunge che le emittenti televisive americane nel corso del 2025 hanno rinnovato il 65% della loro programmazione, contro il 44% dei principali servizi streaming, a causa del fatto che le emittenti tradizionali hanno budget e spazi di trasmissione più limitati, elementi che rendono meno complesse le decisioni su eventuali rinnovi mentre la natura ciclica delle stagioni televisive impone di prendere tali decisioni con più rapidità.

Per quanto riguarda lo streaming conta, secondo lo stesso report, la fidelizzazione del pubblico, con un parametro di riferimento chiave al 50%, ovvero la metà del pubblico che ha iniziato il primo episodio è poi arrivato alla fine della serie, anche se non sempre questo è qualcosa di determinante per la continuazione di um progetto. A questo proposito Luminate cita lo show di Marvel Studios e Disney Plus Wonder Man, che aveva superato questa soglia mantenendo il 52% del pubblico nell’arco di dodici settimane, fattore che aveva inizialmente portato a un rinnovo per una seconda stagione, salvo poi essere cancellata poco più tardi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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