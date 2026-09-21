Avengers: Endgame Extra arriva negli UCI Cinemas anche in Infinity Vision

Roma, 21 settembre 2026 – UCI Cinemas annuncia il ritorno nelle proprie sale di uno dei titoli più amati della storia dell’universo Marvel: Avengers: Endgame, in una veste rinnovata e arricchita di contenuti inediti, dal titolo Avengers: Endgame Extra, disponibile anche in Infinity Vision e IMAX.

Il ritorno in sala di Avengers Endgame: Extra, a partire dal 24 settembre, includerá le prime immagini esclusive dell’attesissimo lungometraggio Marvel Studios Avengers: Doomsday, nei cinema italiani dal 16 dicembre.

Il pubblico potrà assistere a un ulteriore contenuto in anteprima nelle sale IMAX e nelle sale certificate Infinity Vision che proietteranno Avengers Endgame: Extra.

Grazie a Cinema in Festa, il primo giorno di programmazione il biglietto avrà un costo ridotto di 3,50 euro e chi lo acquisterà online riceverà gli sticker esclusivi degli Avengers in omaggio, da ritirare prima di entrare in sala. Inoltre, presso i bar degli UCI Cinemas saranno disponibili i menù ispirati ai personaggi più iconici del franchise.

Inoltre, in occasione delle proiezioni di Avengers: Endgame Extra, il 24 settembre dalle 18:30 alle 21:30, sarà possibile incontrare i cosplayer degli Avengers presso UCI Cinemas Bicocca, UCI Cinemas Verona, UCI Cinemas Parco Leonardo e UCI Luxe Palladio. Le attività proseguiranno il 26 settembre, sempre dalle 18:30 alle 21:30, presso UCI Cinemas Orio, UCI Cinemas Porta di Roma, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Cinemas Romagna.

Da UCI Cinemas Roma Est, invece, sabato 26 settembre dalle 17:00 alle 19:00, il pubblico potrà vivere un’esperienza speciale dedicata all’universo Marvel, con la presenza del cosplayer di Captain America e un esclusivo appuntamento di disegno live con artisti che realizzeranno dal vivo illustrazioni a tema Avengers.

Avengers: Endgame Extra sarà disponibile anche in Infinity Vision, la certificazione Disney che identifica alcune delle sale UCI Cinemas in grado di garantire elevati standard di schermo, audio e proiezione: un sigillo di qualità che si affianca ai formati premium già presenti nei nostri cinema, per vivere il film su schermi più grandi, con immagini più luminose, un audio più immersivo e tutta la magia del grande schermo. Le sale certificate Infinity Vision saranno nei seguenti cinema: UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria, UCI Catania, UCI Luxe Megalò, UCI Lissone, UCI Parco Leonardo, UCI Pioltello, UCI Roma Est, UCI Luxe Maximo, UCI Luxe Marcon. Le proiezioni saranno inoltre disponibili anche nel formato IMAX, PLF che UCI Cinemas sostiene in Italia con il maggior numero di sale proprietarie: schermi più grandi, audio immersivo e un’elevata qualità d’immagine, per valorizzare ogni dettaglio della spettacolari scene del film.

I biglietti di Avengers: Endgame Extra sono disponibili sul sito ufficiale di https://ucicinemas.it/

L’epico Epico finale della Saga dell’Infinito, fenomeno acclamato dalla critica di tutto il mondo, in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos. Dopo che devastanti eventi hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l’ordine nell’universo e salvare i propri cari.