Anteprima “Little Forest” di Igarashi Daisuke

torna in Italia con una delle sue opere più significative, Little Forest, realizzata nei primi anni Duemila e che Coconino Press porta in libreria dal 18 settembre 2026 sotto la sua etichetta Doku.

Fin dalla sua pubblicazione, il manga si è imposto come un piccolo cult, conquistando rapidamente sia la critica sia il pubblico e il suo successo è stato tale da portare alla realizzazione di adattamenti live action, prodotti sia in Giappone che in Corea del Sud, a conferma dell’universalità dei temi trattati.

Ichiko è una giovane donna che, stanca del caos e dei ritmi frenetici della città, decide di tornare a Komori, un luogo immerso nella natura, tra montagne e campi, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Qui, nella casa in cui è cresciuta, prova a ricostruire la propria vita seguendo un ritmo nuovo, più semplice e autentico, fondato sull’autosufficienza e su ciò che la terra le offre.

Ogni capitolo di Little Forest, autoconclusivo, ruota attorno a un ingrediente o a un piatto, raccontandone con cura ogni fase: dalla raccolta nei campi fino alla preparazione in cucina. Il cibo diventa così il filo conduttore del racconto, un mezzo attraverso cui riaffiorano ricordi ed emozioni, spingendo Ichiko a confrontarsi con il proprio passato e con l’infanzia trascorsa in quella casa insieme alle persone a lei care.

Fortemente ispirato all’esperienza personale dell’autore — che ha scelto di abbandonare la città per trasferirsi in un villaggio rurale — Little Forest propone una riflessione profonda su uno stile di vita alternativo, in netto contrasto con la frenesia e l’alienazione dell’ambiente urbano.

Al centro del racconto c’è il legame tra cibo e memoria: ogni piatto preparato diventa un’occasione per recuperare ricordi, emozioni e frammenti di passato. Attraverso questo intreccio, il manga non solo racconta una storia personale, ma invita anche a riscoprire il valore del tempo lento, della natura e delle radici.

L’autore

Afternoon della casa editrice Kodansha, attirando fin da subito l’attenzione per il suo stile evocativo e fuori dagli schemi. Pochi anni più tardi prende una decisione radicale: lascia la città per trasferirsi in un piccolo villaggio nella prefettura di Iwate. Qui si dedica alla vita rurale e apprende direttamente le pratiche dell’agricoltura, un’esperienza che si rivela fondamentale per la sua poetica artistica. Proprio da questo periodo nasce l’ispirazione per Little Forest, pubblicato nel 2002 e candidato al prestigioso Premio Tezuka. Dopo il successo di Little Forest, Igarashi prosegue la sua carriera con opere altrettanto significative, come Witches (2003-2004), che gli vale numerosi riconoscimenti, e Children of the Sea (2006-2011), acclamato dalla critica e successivamente adattato in un film d’animazione. Le sue storie, spesso sospese tra realismo e dimensione fantastica, si distinguono per la forte attenzione alla natura, al rapporto tra uomo e ambiente e a una sensibilità quasi spirituale nel raccontare il mondo. Dal 2022 l’autore è al lavoro su un nuovo progetto, Kamakura Bakeneko Club. Coconino Press ha già pubblicato la serie in cinque volumi, Designs.

Little Forest omnibus

Igarashi Daisuke

Traduzione di Giovanni Stigliano Messuti

Coconino Press/Doku, 2026

352 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788876189111

Anteprima di Little Forest