Lunga vita a Conan, Re di Aquilonia

A ormai oltre due anni dal completo rilancio operato da Titan Comics, che ha superato in qualità editoriale, narrativa e grafica quello di Marvel Comics tra il 2019 e il 2022, la testata principale del Cimmero continua a sorprendere per la forza delle storie realizzate da Jim Zub, divenuto un vero e proprio deus ex machina per il personaggio creato da Robert E. Howard.

La forza dello scrittore è stata quella di avere impostato la costruzione narrativa della testata con una serie di balzi temporali che si vanno perfettamente a incastrare nella complessa continuity del personaggio, approfondendo diversi ambiti noti o inediti della vita di Conan. A differenza però del suo collega Jason Aaron, che intraprese lo stesso schema sulla collana targata Marvel, qui il tutto assume una maggiore profondità grazie soprattutto a una conoscenza probabilmente più vasta del personaggio da parte di Zub, oltre al fatto di essere affiancato da un team grafico capace di risaltare meglio le caratteristiche del personaggio.

Nella trilogia “La Corona Contesa”, lo sceneggiatore narra gli eventi che portarono il Cimmero sul trono di Aquilonia, delineando una serie di storie che mostrano al lettore la grave decadenza della capitale Zingara sotto il regno del sovrano Numedides e la successiva lotta per spodestarlo. In questo frangente, a Zub interessa ancora una volta puntare l’attenzione sul carisma che circonda il personaggio, sottolineando una personalità fatta di coraggio, forza e fermezza non solo sul campo di battaglia.

Ad accentuare questi elementi le tavole di Fernando Dagnino, che dopo la recente “Il flagello dei serpenti”, si dimostra potentissimo nel delineare tavole capaci di catturare appieno le sceneggiature di Zub, con uno stile in parte debitore di John Buscema ma riuscendo al tempo stesso a mantenere un proprio tratto personale. A imprimere un tocco ancora maggiore ai disegni sono i colori di Diego Rodriguez, la cui capacità di esaltare le tavole del collega è presente in ogni pagina, e soprattutto in quella finale, dal forte impatto emotivo.

Abbiamo parlato di:

Conan il Barbaro 18 – La Corona Contesa

Jim Zub, Fernando Dagnino, Diego Rodriguez

Panini Comics, ottobre 2026

72 pagine, spillato, colori, 7,00 €

ISBN:9772499126905