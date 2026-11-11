“Paperino ai Mondiali”: torna un classico di Romano Scarpa

In occasione dei mondiali del 1974, la redazione di Topolino decise di realizzare uno speciale per “I Classici di Walt Disney”, intitolato Paperino ai Mondiali, con una serie di approfondimenti e informazioni sul mondo del calcio e sull’evento sportivo e, ovviamente, un paio di storie a tema. La storia principale, che dava il titolo allo speciale, venne realizzata da Romano Scarpa e viene ora riproposta in edizione cartonata di prestigio nella collana Topolino Gold.

Il pretesto calcistico diventa l’occasione per l’autore veneziano di imbastire un racconto fumettistico pieno di inventiva e di sorprese, non solo narrative. Il racconto è infatti costituito da due diversi blocchi (tanto che il primo in qualche edizione estera è stato pubblicato anche a sé stante, senza il resto della storia), dalla natura leggermente differente. Nel primo, più breve, assistiamo a una versione mitologica dell’invenzione del calcio: due clan scozzesi si contendono un campo di zucche, ma l’intervento di un gruppo di streghe annoiate decide di trasformare la sfida.

I due clan dovranno calciare più zucche possibili nella porta del castello avversario, sperando di rifilargli l’ortaggio in cui si trova nascosto un penny portasfortuna. A “interpretare” i due clan troviamo ovviamente la famiglia dei paperi (Zio Paperone, Nonna Papera, Paperino, Paperoga e nipotini) e Rockerduck con i Bassotti.

Nella seconda parte della storia scopriamo che quanto abbiamo appena letto è in realtà il contenuto di un film promozionale realizzato da Zio Paperone per ottenere l’esclusiva sui diritti televisivi dei Mondiali su Paperopoli, aprendo l’ennesima sfida proprio con Rockerduck. Eppure proprio nella seconda parte farà di nuovo la sua comparsa il famoso penny jellato: che il racconto non fosse soltanto un’invenzione a scopo promozionale? Parlando poi di monetine, nella storia entra in gioco anche il personaggio di Amelia, coinvolgendo ovviamente ben altro e più famoso spicciolo.

Scarpa realizza un racconto spassoso che mescola diversi elementi e qualche citazione disneyana e non – le streghe dall’aspetto di arpie del prologo evocano le creature mitologiche viste ne L’Inferno di Topolino – giocando con il lettore e utilizzando il calcio come pretesto, quasi un MacGuffin, e come scenario per alcune gag slapstick. La costruzione e le sue tavole viaggiano per lo più su una canonica scansione in sei vignette, con pochissime varianti, eppure offrono al lettore un racconto dinamico tanto che, ad esempio, nella sequenza del video con cui Rockerduck si contrappone a Paperone, presentando un calciatore amatoriale dalle capacità incredibili, Franz Paperott, è impossibile per il lettore non ritrovarsi a immaginare suoni o persino una colonna sonora: qualcosa di sincopato e veloce, come un brano tipico delle comiche del passato o da una scena di Fantozzi, magari.

L’idea della contesa dei diritti televisivi, con tanto di vera e propria battaglia a colpi di satelliti a forma di tuba e bombetta, sorprende per essere in largo anticipo sui tempi. Per Scarpa ogni dettaglio diventa un pretesto per costruire situazioni umoristiche o sviluppi narrativi (ricordiamo che la storia è del ’74!). Insomma, invece di limitarsi a un racconto celebrativo che fungesse da cornice a uno speciale dedicato a un evento sportivo, Paperino ai Mondiali si rivela un racconto sorprendente e un banco di gioco in cui Romano Scarpa si diverte e diverte il lettore.

Abbiamo parlato di:

Paperino ai Mondiali

Romano Scarpa

Panini Comics, 2026

104 pagine, cartonato, colori – € 15,00

ISBN: 9772499614327