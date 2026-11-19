Comunicato stampa

Dal 23 novembre al 18 dicembre 2026, a Bologna il DAMSLab (Piazzetta Pier PAolo Pasolini 5/b) ospita DAMS Comics: la mitologia a fumetti di un corso di laurea, a cura di Francesco Spampinato, professore presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e docente di Fenomenologia dell’arte contemporanea al DAMS.

La mostra indaga i rapporti tra il DAMS di Bologna e il fumetto, interrogandosi sulla possibilità di riconoscere nei “fumetti del DAMS” un insieme di opere ed esperienze accomunate da riferimenti culturali, rappresentazioni della vita universitaria e memorie individuali e collettive.

Articolata in quattro sezioni, la mostra muove dall’opera di Andrea Pazienza e da Pentothal, tra esperienza del DAMS e contestazioni del ’77 bolognese. Esplora quindi il ruolo di Umberto Eco nella legittimazione del fumetto e la sua presenza nelle opere di vari autori. Prosegue con la vita studentesca e dei fuorisede, tra incontri, affetti e abitazioni condivise, a partire dalle autofiction apparse su Mondo Naif negli anni Novanta. Si conclude con una sezione dedicata alla memoria e al mito del DAMS nell’immaginario collettivo.

Attraverso una selezione di pubblicazioni, tavole, poster e progetti inediti, la mostra mette in relazione il DAMS come luogo di formazione e sperimentazione culturale con le sue rappresentazioni a fumetti. Il percorso comprende materiali apparsi su riviste come Frigidaire, Il Male, Linus e Mondo Naif e in volumi pubblicati da varie case editrici, molte delle quali legate a Bologna, come Kappa Edizioni, Coconino Press e Canicola. Aule, lezioni e docenti, ma anche incontri, abitazioni e spazi della città, diventano elementi di una mitologia che attraversa generazioni diverse.

La mostra include anche tre poster realizzati da Otto Gabos, Igort e Ratigher in occasione del cinquantenario del DAMS nel 2021, originariamente prodotti dall’associazione CHEAP e affissi per le strade di Bologna. A questa esperienza si affiancano le quattro grafiche realizzate appositamente dall’illustratrice Nicole Tecchio, già studentessa del DAMS, dedicate ai quattro nuclei tematici e presentate su grandi pannelli. Tecchio firma anche la locandina della mostra.

Fumetti e illustrazioni, tra gli altri, di: Alessandro Baronciani; Enrico Brizzi e Paolo Bacilieri; Massimiliano De Giovanni e Andrea Accardi; Fulvio De Nigris e Massimo Grossi; Otto Gabos; Massimo Giacon; Vittorio Giardino; Igort; Milo Manara; Giovanni Mattioli e Vanna Vinci; Daniele Panebarco; Paolo Parisi; Andrea Pazienza; Tullio Pericoli; Ratigher; Emanuele Rosso; Martina Sarritzu; Stefano Tamburini e Tanino Liberatore; Nicole Tecchio.

La mostra è prodotta dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna e la Biblioteca Eco, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

Ingresso libero