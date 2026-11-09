Panini Comics riporta in auge Vertigo Presenta

Comunicato stampa

Panini Comics ha presentato a Lucca Comics & Games il ritorno della storica rivista DC, con il meglio della produzione supereroistica contemporanea.

Edizione Regular

Pagine: 120 pp.

Formato: 18,3×27,7 cm

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Prezzo: 9 €

Distribuzione: Dal 29 ottobre in fumetteria e su Panini.it

La leggendaria rivista Vertigo è di nuovo tra noi. Per celebrare questo grande evento, Panini Comics annuncia il ritorno di DC Vertigo Presenta, la nuova proposta editoriale creata per raccogliere ed esaltare il meglio della produzione contemporanea della celebre etichetta DC Comics per un pubblico adulto. Il primo numero è disponibile in fumetteria, su Panini.it e a Lucca Comics & Games, con una variant cover illustrata da Stipan Morian.

Per lungo tempo le riviste a fumetti hanno rappresentato una straordinaria porta d’ingresso nel mondo della nona arte e luoghi di condivisione in cui scoprire idee, linguaggi e universi narrativi. Tra la fine degli anni ‘90 e i primi 2000, le pubblicazioni legate al marchio Vertigo hanno definito l’immaginario dell’”altro” fumetto americano, capace di esplorare tematiche mature e sfaccettate. In occasione dell’entusiastico rilancio della linea da parte di DC con una nuova line-up affidata ai migliori talenti del settore, Panini Comics ha scelto di recuperare lo spirito di quell’esperienza e proiettarlo nel futuro, dialogando sia con i lettori storici che con una nuova generazione di appassionati

DC Vertigo Presenta propone un’attenta selezione di storie molto diverse tra loro ma unite dal minimo comune denominatore dell’altissima qualità, a partire dai primi episodi di tre serie inedite. Si parte con Bleeding Hearts, scritta da Deniz Camp e disegnata da Stipan Morian, che affronta l’apocalisse zombie da una prospettiva del tutto originale; si prosegue con The Peril of the Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery, firmata da Chris Condon e Jacob Phillips, un thriller dalle atmosfere soprannaturali guidato da un detective alle prese con un caso apparentemente inspiegabile; la terna si completa con End of Life, di Kyle Starks e Steve Pugh, un’irresistibile storia action intrisa di humour nero che segue le vicende di un sicario tornato nel proprio paese d’origine.

Accanto alle grandi narrazioni a fumetti, la rivista vanta un ampio e curato apparato redazionale che include un’esclusiva intervista inedita a Garth Ennis, arricchita da approfondimenti, curiosità e articoli tra cui un focus a firma di Gianluca Morozzi. Un ritorno imperdibile per tutti i lettori, vecchi e nuovi, pronti a lasciarsi sorprendere da una nuova e affascinante stagione del fumetto di qualità.

Edizione Variant di Stipan Morian

Pagine: 120 pp.

Formato: 18,3×27,7 cm

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Prezzo: 9 €

Distribuzione: Dal 29 ottobre in fumetteria e su Panini.it

Per maggiori informazioni: Panini.it

Facebook.com/PaniniComics

Instagram: @panini_comics