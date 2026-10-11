NYCC 26 – Brian Michael Bendis e gli ultimi giorni di Magneto

11 Ottobre 2026
di
Lo sceneggiatore e Andrea Sorrentino insieme per una nuova miniserie sul signore del magnetismo.
Magneto

Al New York Comic Con, Marvel Comics ha annunciato che Brian Michael Bendis e il disegnatore Andrea Sorrentino, insieme al colorista Dave Stewart si concentreranno sulla vita dell’iconico mutante in Magneto: End of Days, miniserie di otto numeri in uscita il prossimo febbraio.

La serie limitata offrirà l’esplorazione della vita di uno dei personaggi più longevi e complessi dell’intero universo Marvel, raccontandone la vasta storia da una prospettiva inedita e illuminante. Attraverso momenti chiave del passato, del presente e del futuro di Magneto, ogni numero si sviluppa a partire da una diversa fase della sua esistenza, delineando un ritratto di ampio respiro di un personaggio che incarna la potenza della narrazione della Casa delle Idee.

Partendo da un futuro prossimo in cui le scelte compiute da Magneto porteranno a conseguenze sorprendenti, la miniserie si concentra su nuove rivelazioni facenti parte delle epoche cruciali del suo passato mettendo in luce una vita  fatta di convinzioni e contraddizioni, il tutto arricchito dalle apparizioni di numerose guest star.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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