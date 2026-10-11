NYCC 26 – Brian Michael Bendis e gli ultimi giorni di Magneto

Al New York Comic Con, Marvel Comics ha annunciato che Brian Michael Bendis e il disegnatore Andrea Sorrentino, insieme al colorista Dave Stewart si concentreranno sulla vita dell’iconico mutante in Magneto: End of Days, miniserie di otto numeri in uscita il prossimo febbraio.
La serie limitata offrirà l’esplorazione della vita di uno dei personaggi più longevi e complessi dell’intero universo Marvel, raccontandone la vasta storia da una prospettiva inedita e illuminante. Attraverso momenti chiave del passato, del presente e del futuro di Magneto, ogni numero si sviluppa a partire da una diversa fase della sua esistenza, delineando un ritratto di ampio respiro di un personaggio che incarna la potenza della narrazione della Casa delle Idee.
Partendo da un futuro prossimo in cui le scelte compiute da Magneto porteranno a conseguenze sorprendenti, la miniserie si concentra su nuove rivelazioni facenti parte delle epoche cruciali del suo passato mettendo in luce una vita fatta di convinzioni e contraddizioni, il tutto arricchito dalle apparizioni di numerose guest star.