Letture in breve #66

Conosciuta in Italia grazie a La bugia e come l’abbiamo raccontata (Diabolo Edizioni, 2020) e All the love I can get (Minimum Fax, 2022), Tommi Parrish è un’autrice riconoscibile sia per la sua narrativa, capace di scandagliare i rapporti e le relazioni tra persone attraverso un dialogare fitto ma scorrevole e mai artefatto, sia per il suo stile, che si sofferma sulla rappresentazione dei corpi, spesso massicci ma con teste piccole, e capaci nella loro non verosimilità a racchiudere al loro interno tutte le possibili forme e i possibili colori (anch’essi spesso non naturali, ma acidi e fluorescenti) di ognuna e ognuno di noi. In Sufficient Lucidity (pubblicato originariamente per kus) tutti questi elementi raccontano, in maniera non cronologica, due momenti della fine di un rapporto, in quella costante contrapposizione tra solitudine e ricerca di un contatto che è propria del lavoro dell’autrice, come sottolinea Matteo Gaspari nella postfazione. Per i più curiosi, il fumetto, in un bundle con BDSM, Nuvole di Lenon e numero 0 della rivista di Banana Oil, sono disponibili sul sito di Risma o su BigCartel.

Emilio Cirri