NYCC 26 -Marvel Comics annuncia nuova serie di Capitan Marvel

Il nuovo Editor in Chief della Marvel, Stephen Wacker, ha annunciato al New York Comic-Con il lancio di una nuova serie regolare di Capitan Marvel scrita da G. Willow Wilson (Ms. Marvel) e disegnata da Rachael Stott.

La nuova serie, che debutterà il prossimo maggio, seguirà i cataclismatici eventi della saga Armageddon, e vedrà Carol Danvers cercare di rialzarsi, mettendo in discussione tutto ciò che credeva di sapere sull’essere Captain Marvel e, nel farlo, infrangere ogni regola. E mentre si spinge oltre i propri limiti, una minaccia che per decenni ha preso forma silenziosamente nell’ombra dell’Universo Marvel è finalmente pronta a entrare in azione.