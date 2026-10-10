NYCC 26 -Marvel Comics annuncia nuova serie di Capitan Marvel

10 Ottobre 2026
di
La casa delle Idee di Stephen Wacker rilancia Carol Danvers con una nuova serie.
Capitanmarvel

Il nuovo Editor in Chief della Marvel, Stephen Wacker, ha annunciato al New York Comic-Con il lancio di una nuova serie regolare di Capitan Marvel scrita da G. Willow Wilson (Ms. Marvel) e disegnata da Rachael Stott.

La nuova serie, che debutterà il prossimo maggio, seguirà i cataclismatici eventi della saga Armageddon, e vedrà Carol Danvers cercare di rialzarsi, mettendo in discussione tutto ciò che credeva di sapere sull’essere Captain Marvel e, nel farlo, infrangere ogni regola. E mentre si spinge oltre i propri limiti, una minaccia che per decenni ha preso forma silenziosamente nell’ombra dell’Universo Marvel è finalmente pronta a entrare in azione.

Sono entusiasta di tornare a occuparmi di questi personaggi e di questi lettori a cui tengo così tanto, e di accompagnare Carol nella sua prossima grande avventura. Non vedo l’ora di iniziare e di far scoprire ai fan cosa abbiamo in serbo per Carol e per tutti i suoi amici. Quindi, su col morale e allacciate gli stivali: si torna in volo! – ha dichiarato Wilson.

Capitanmarvel cover2027
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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