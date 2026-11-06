Hulk: Marvel Comics annuncia il nuovo team creativo

6 Novembre 2026
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Dopo la conclusione del suo ciclo infernale, nuove storie per il Golia Verde.
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La Casa delle Idee ha annunciato il nuovo team creativo che si occuperà del Golia Verde dopo la conclusione del ciclo di Philip Kennedy Johnson e Nic Klein, culminato con la recente saga sull’Infernale Hulk.

A occuparsi delle avventure dell’alter ego di Bruce Banner saranno lo sceneggiatore Chris Condon e il disegnatore italiano Alessandro Cappuccio, con il debutto delle nuove storie il prossimo maggio con Hulk 1.

Obiettivo del nuovo team sarà quello di condurre il personaggio verso territori inesplorati, con Bruce Banner che si trova finalmente davanti a una cura per la maledizione che lo ha perseguitato per tanti anni, una cura che lo avvicinerà al contempo alla dannazione eterna. Questa disperata ricerca rivelerà fino a che punto questi è disposto a spingersi e cosa è pronto a sacrificare per seppellire Hulk per sempre.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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