Hulk: Marvel Comics annuncia il nuovo team creativo

La Casa delle Idee ha annunciato il nuovo team creativo che si occuperà del Golia Verde dopo la conclusione del ciclo di Philip Kennedy Johnson e Nic Klein, culminato con la recente saga sull’Infernale Hulk.
A occuparsi delle avventure dell’alter ego di Bruce Banner saranno lo sceneggiatore Chris Condon e il disegnatore italiano Alessandro Cappuccio, con il debutto delle nuove storie il prossimo maggio con Hulk 1.
Obiettivo del nuovo team sarà quello di condurre il personaggio verso territori inesplorati, con Bruce Banner che si trova finalmente davanti a una cura per la maledizione che lo ha perseguitato per tanti anni, una cura che lo avvicinerà al contempo alla dannazione eterna. Questa disperata ricerca rivelerà fino a che punto questi è disposto a spingersi e cosa è pronto a sacrificare per seppellire Hulk per sempre.