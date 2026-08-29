La costumista di Spider-Man: Brand New Day per il film degli X-Men

29 Agosto 2026
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Inizia a comporsi il cast tecnico della pellicola sui mutanti Marvel.
Xmen marvelstudios

Dopo gli annunci di parte del cast al San Diego Comic-Con, inizia a comporsi il cast tecnico della nuova pellicola dei Marvel Studios diretta da Jake Schreier che introdurrà ufficialmente gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

La costumista Sanja Milkovic Hays, che ha lavorato a pellicole quali Star Trek: Beyond e che negli ultimi anni ha associato il suo nome a film del MCU come Captain Marvel, Spider-Man: No Way Home, Thunderbolts* e il recentissimo Spider-Man: Brand New Day, è stata scelta per realizzare i costumi del film.

La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, vede nel cast Sadie Sink, Kit Connor, Maya Bond, Samara Weaving, Inde Navarrette, Christopher Abbott e Adam Driver e sarà nelle sale il 5 maggio 2028.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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