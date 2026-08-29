La costumista di Spider-Man: Brand New Day per il film degli X-Men

Dopo gli annunci di parte del cast al San Diego Comic-Con, inizia a comporsi il cast tecnico della nuova pellicola dei Marvel Studios diretta da Jake Schreier che introdurrà ufficialmente gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

La costumista Sanja Milkovic Hays, che ha lavorato a pellicole quali Star Trek: Beyond e che negli ultimi anni ha associato il suo nome a film del MCU come Captain Marvel, Spider-Man: No Way Home, Thunderbolts* e il recentissimo Spider-Man: Brand New Day, è stata scelta per realizzare i costumi del film.

La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, vede nel cast Sadie Sink, Kit Connor, Maya Bond, Samara Weaving, Inde Navarrette, Christopher Abbott e Adam Driver e sarà nelle sale il 5 maggio 2028.