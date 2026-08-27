Joe Russo: “Rivedere Avengers: Endgame è necessario per capire Avengers: Doomsday”

27 Agosto 2026
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Il regista sottolinea il fondamentale collegamento tra la versione estesa e Doomsday.
Avengersendgame extra

Intervenuto a Fandango, Joe Russo, che insieme al fratello Anthony ha diretto Avengers: Doomsday, ha sottolineato che per capire la nuova pellicola Marvel Studios è “necessario” riguardare Avengers: Endgame, del quale a fine settembre uscirà una versione estesa nelle sale.

Collegheremo la storia dei due film. C’è una progressione naturale da Endgame a Doomsday, che include anche tutte le altre storie che si sono sviluppate. Ma penso che sia importante rivedere Endgame al cinema per due motivi: primo, vi divertirete molto… e secondo, penso che sia una visione obbligatoria per seguire la storia in Doomsday.

Se aveste visto Endgame al momento della sua uscita, non avreste potuto immaginare una cosa del genere – ha ribattuto il fratello.

Avengers: Endgame Encore (in Italia Avengers: Endgame Extra) sarà lungo 185 minuti e includerà circa quattro minuti di scene extra e un’anteprima di Doomsday.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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