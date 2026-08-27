Joe Russo: “Rivedere Avengers: Endgame è necessario per capire Avengers: Doomsday”

Intervenuto a Fandango, Joe Russo, che insieme al fratello Anthony ha diretto Avengers: Doomsday, ha sottolineato che per capire la nuova pellicola Marvel Studios è “necessario” riguardare Avengers: Endgame, del quale a fine settembre uscirà una versione estesa nelle sale.

Collegheremo la storia dei due film. C’è una progressione naturale da Endgame a Doomsday, che include anche tutte le altre storie che si sono sviluppate. Ma penso che sia importante rivedere Endgame al cinema per due motivi: primo, vi divertirete molto… e secondo, penso che sia una visione obbligatoria per seguire la storia in Doomsday.

Se aveste visto Endgame al momento della sua uscita, non avreste potuto immaginare una cosa del genere – ha ribattuto il fratello.

Avengers: Endgame Encore (in Italia Avengers: Endgame Extra) sarà lungo 185 minuti e includerà circa quattro minuti di scene extra e un’anteprima di Doomsday.