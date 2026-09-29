Serie Sony/Amazon basata su Saga del Clone in fase di sviluppo

Secondo quanto riportato in serata da Deadline, una nuova serie Amazon/Sony basata sui personaggi dell’universo di Spider-Man e incentrata sulla famosa Saga del Clone, sarebbe vicina a ottenere il via libera. In particolare, il nuoov show sarebbe basato sulle storie che vedevano protagonisti i personaggi di Ben Reilly e Kaine Parker.

Rappresentanti di MGM Studios e Sony TV non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. La nuova serie sarebbe scritta da Kelvin Yu mentre dettagli più corposi sulla trama sono al momento scarsi, con fonti a conoscenza della situazione che indicano che mentre il materiale originale dei fumetti è usato come fonte di ispirazione, il risultato finale potrebbe cambiare una volta adattato per il piccolo schermo.

Altre fonti indicano che la serie potrebbe alterare le origini di personaggi quali Kaine e Ben Reilly come cloni, e fornire loro delle nuove identità.

Amy Pascal, Phil Lord e Christopher Miller, che supervisionano i progetti basati sui personaggi dell’universo dell’arrampicamuri e hanno prodotto il recente Spider-Noir, saranno produttori esecutivi con Yu anche di questo progetto.